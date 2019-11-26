"Из России с любовью": Российская керамистка показала индийцам, как делают настоящий фарфор

Рената Сарасвати, настоящее имя которой Рената Середа, уже 15 лет живёт в Индии, в городке Ауровиль. Там у неё с матерью студия керамики, где женщины творят такую красоту, что местные жители выстраиваются в очередь, чтобы просто посмотреть на их изделия.

В этом году Рената представляла свои шедевры на гончарной ярмарке в Бхопале, штат Мадхья-Прадеш, которая шла 4 дня и завершилась в воскресенье. На её прилавке были представлены красочные фарфоровые работы, такие как подвески, серьги, кольца, а также различные бутылки. Журналисты Free Press Journal расспросили девушку, как она попала в Индию и почему занялась таким необычным ремеслом.

Рената рассказала журналистам, что раньше жила в России и работала репортёром в газете и на ТВ. Но любовь к фарфору осталась у неё ещё с детства - её мать профессиональный керамист. Поэтому, когда они приняли решение переехать в Индию, вопрос о том, чем заниматься в новой стране, для них не стоял.

"Мы - страна, которая пьет из фарфора", - пояснила девушка журналистам, добавив, что в России богатейшие традиции фарфорового искусства, а также много учебных заведений высочайшего уровня, где готовят профессиональных керамистов.

Это был первый опыт участия Ренаты в ярмарке гончаров, и он оказался удачным: керамистка планирует приехать в Бхопал и в следующем году.