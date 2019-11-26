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"Из России с любовью": Российская керамистка показала индийцам, как делают настоящий фарфор

26 ноября 2019, 16:39  •  91 • В мире
Бывшая журналистка Рената Середа переехала вместе с матерью из России в Индию, где открыла мастерскую керамики. На местном фестивале гончаров её керамические кольца, серьги и вазы произвели настоящий фурор, рассказал Free Press Journal.
Рената Сарасвати, настоящее имя которой Рената Середа, уже 15 лет живёт в Индии, в городке Ауровиль. Там у неё с матерью студия керамики, где женщины творят такую красоту, что местные жители выстраиваются в очередь, чтобы просто посмотреть на их изделия.
В этом году Рената представляла свои шедевры на гончарной ярмарке в Бхопале, штат Мадхья-Прадеш, которая шла 4 дня и завершилась в воскресенье. На её прилавке были представлены красочные фарфоровые работы, такие как подвески, серьги, кольца, а также различные бутылки. Журналисты Free Press Journal расспросили девушку, как она попала в Индию и почему занялась таким необычным ремеслом.
Рената рассказала журналистам, что раньше жила в России и работала репортёром в газете и на ТВ. Но любовь к фарфору осталась у неё ещё с детства - её мать профессиональный керамист. Поэтому, когда они приняли решение переехать в Индию, вопрос о том, чем заниматься в новой стране, для них не стоял.
"Мы - страна, которая пьет из фарфора", - пояснила девушка журналистам, добавив, что в России богатейшие традиции фарфорового искусства, а также много учебных заведений высочайшего уровня, где готовят профессиональных керамистов.
Это был первый опыт участия Ренаты в ярмарке гончаров, и он оказался удачным: керамистка планирует приехать в Бхопал и в следующем году.

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