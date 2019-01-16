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"Из России нельзя выдавать никого": Депортированную на Родину Бойко пожалели даже те, кто её не знал

16 января 2019, 18:09  •  223 • Политика
Выдворение на Родину украинской оппозиционной журналистки Елены Бойко вызвало в Сети волну возмущения. Депортированную женщину пожалели даже те, кто её не знал. Например, политолог Виталий Третьяков, который заявил об этом у себя в Twitter, подчеркнувший при этом, что сегодняшнему Киеву ″из России нельзя выдавать никого″.
Известная своими разоблачениями нынешней киевской хунты, украинская оппозиционная журналистка Елена Бойко оказалась сегодня выдворена из России на Украину. В Сети пользователи поделились на два лагеря: те, кто откровенно злорадствовал по этому поводу, и те, кого этот факт ужаснул. Причем депортированную на Родину Бойко пожалели даже те, кто её не знал. В их числе и политолог Виталий Третьяков.
В своем Twitter он признался, что не знает точно, ″кто такая Елена Бойко и какова её политическая история″, напомнив, что ″говорят об этом разное″, однако заметил, что нынешней киевской власти ″из России нельзя выдавать никого″.
″Сдали человека в лапы СБУ…″ - коротко заметила Елена Бувайлик.
А Сергей Шаргунов добавил, что ему ″горько и стыдно″.
″Елена Бойко бежала с Украины и просила защиты в России. А её всё-таки выдворили на Украину″, - напомнил он у себя в Twitter, добавив, что делал всё возможное для её защиты и продолжает делать это и сейчас.
″Но спасти оказалось не в моих силах. Повсеместный цинизм и тотальное равнодушие, - полагает Шаргунов. - Остаётся только молиться, чтоб Елену миновала расправа″.
Известный блогер Анатолий Шарий у себя на странице в соцсети просто ″давил″ голыми фактами.
″Елена Бойко находится в умелых руках украинских пограничников. Участницу российских шоу, неоднократно высказывавшую публично свою позицию по территориальной целостности, оскорблявшую страну и ее население, передали украинской стороне, - заявил он своим подписчикам. - А еще на Подоле прорвало трубу и улицу затопило″.
Я не знаю точно, кто такая Елена Бойко и какова её политическая история (говорят об этом разное), но я знаю точно, что нынешней киевской власти из России нельзя выдвать НИКОГО.
— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 16 января 2019 г.
Елена Бойко находится в умелых руках украинских пограничников. Участницу российских шоу, неоднократно высказывавшую публично свою позицию по территориальной целостности, оскорблявшую страну и ее население, передали украинской стороне. А еще на Подоле прорвало трубу и улицу затопило.
— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 16 января 2019 г.
Горько и стыдно. Елена Бойко бежала с Украины и просила защиты в России.
А её всё-таки выдворили на Украину.
Делал и делаю всё возможное. Но спасти оказалось не в моих силах.
Повсеместный цинизм и тотальное равнодушие.
Остаётся только молиться, чтоб Елену миновала расправа.
— сергей шаргунов (@shargunov) 16 января 2019 г.
Печальная новость про Елену #Бойко. Сдали человека в лапы СБУ...https://t.co/WqUMr56b78 pic.twitter.com/eiXyHzqiBd
— Елена Бувайлик (@alenalane27) 15 января 2019 г.

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