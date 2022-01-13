"Из переговоров ничего не выйдет": Myśl Polska разоблачила "дьявольский план" США

Польская газета Myśl Polska разоблачила "дьявольский план" США в отношении России. По словам автора статьи, "из переговоров ничего не выйдет".

По мнению польского обозревателя, Вашингтон всеми силами стремится к срыву переговоров по вопросам безопасности с Россией. Причиной такой позиции США он назвал желание втянуть нашу страну в войну. При этом, как считает автор, в Вашингтоне не хотят ядерной войны.

"Им нужна война на Украине, и в нее они стараются втянуть Россию", - говорится в материале.

По словам обозревателя, такой итог был бы удобен для США, ведь в таком случае американцы не пострадали бы от боевых действий. При этом он не исключил, что в случае такого поворота, в войну могли бы быть втянуты польские граждане.

Он отметил, что "поистине дьявольский план" США предполагает сталкивание лоб в лоб украинцев и русских, у которых "общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни", которые стали бы убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта.