"Из них бы сделали фарш": Пушков рассказал, кто держит за горло отклонивший иск Трампа суд

Так Пушков прокомментировал решение Верховного суда США отклонить иск прокурора Техаса, который потребовал признать недействительными выборы в четырёх колеблющихся штатах.

Официальным объяснением было то, что Верховный суд не уполномочен решать такие вопросы, однако российский сенатор полагает, что истинная причина кроется в страхе судей перед демократами. Поэтому иск в любом случае был бы отклонён, как бы тщательно его ни подготовили.

Суд прикрылся не тем, что иск плохо составлен, а что у Верховного суда якобы нет конституционного права решать такие вопросы. Если бы судьи приняли иск, из них бы сделали политический фарш. А им и их семьям ещё жить в США, - пишет Пушков в Telegram.

Скриншот: Telegram/Алексей Пушков

По словам российского телеведущего Владимира Соловьёва, иск действительно имел множество ляпов, поскольку был составлен на скорую руку. В документе содержится ошибка в слове "Луизиана", а также перепутаны должности ряда соратников-республиканцев. Соловьёв считает, что генпрокурор Техаса помогает Трампу, так как является фигурантом расследования ФБР, которое подозревает политика в злоупотреблениях властью и взяточничестве. А Трамп может помиловать прокурора, если переизберётся на второй срок.

Журналист полагает, что президента США подвела его старая ошибка. Он не смог создать эффективную команду. Вместо этого глава государства окружал себя "откровенными проходимцами".

Ранее сообщалось, что прокурор Техаса направил в Верховный суд иск с требованием пересмотреть результаты голосования в четырёх штатах, где, как полагают республиканцы, допущены фальсификации. Несмотря на то что иск поддержали 17 штатов, Верховный суд отказался его рассматривать.