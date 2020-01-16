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"Из Москвы сложно управлять такой территорией": Пушков напомнил об идее Бжезинского разделить Россию на три части
16 января 2020, 11:24 • 71 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков напомнил о том, как в середине 90-х годов один из ведущих американских идеологов экс-советник президента Картера по национальной безопасности поляк по происхождению Збигнев Бжезинский предлагал разделить Россию на три части. "Из Москвы сложно управлять такой огромной территорией", - убеждал он.
Об этой истории председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым", которая выходит на телеканале "Россия 1".
По словам сенатора, Бжезинский в 90-х годах опубликовал статью, в которой и предложил Москве "подумать над тем, чтобы разделить страну на три части, для того чтобы "ею было легче управлять". Центрами, по версии советника, могли бы стать Екатеринбург, Красноярск и Хабаровск.
Позднее, встретившись с Бжезинским в Нью-Йорке, Пушков решил уточнить у идеолога, очень интересовавшимся Россией, действительно ли он выступал с таким предложением. И Бжезинский в разговоре подтверил, что такая идея ему действительно приходила в голову.
Двадцать лет спустя отношение к России поменялось, открыто делить её никто не предлагает, констатировал Пушков.
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