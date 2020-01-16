"Из Москвы сложно управлять такой территорией": Пушков напомнил об идее Бжезинского разделить Россию на три части

Об этой истории председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым", которая выходит на телеканале "Россия 1".

По словам сенатора, Бжезинский в 90-х годах опубликовал статью, в которой и предложил Москве "подумать над тем, чтобы разделить страну на три части, для того чтобы "ею было легче управлять". Центрами, по версии советника, могли бы стать Екатеринбург, Красноярск и Хабаровск.

Позднее, встретившись с Бжезинским в Нью-Йорке, Пушков решил уточнить у идеолога, очень интересовавшимся Россией, действительно ли он выступал с таким предложением. И Бжезинский в разговоре подтверил, что такая идея ему действительно приходила в голову.

Двадцать лет спустя отношение к России поменялось, открыто делить её никто не предлагает, констатировал Пушков.