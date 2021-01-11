"Из кеша достанете или наврали?": МИД задал критикам Захаровой вопрос в лоб

По словам автора Telegram-канала "Сибиряк", интересный казус продемонстрировали некоторые российские политики, которые поспешили отреагировать на блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях и стриминговых ресурсах.

Автор утверждает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и ряд политиков сначала осудили блокировку Трампа, а потом якобы удалили эти публикации и сосредоточились на осуждении действий администрации Дональда Трампа, которая фактически спровоцировала захват Капитолия.

При этом в Facebook Марии Захаровой присутствуют два поста на тему беспорядков в Вашингтоне. В Telegram-канале российского МИДа задали критикам вопрос в лоб:

"Из кеша достанете "удалённое" или просто наврали?"

Фото: Скриншот поста в Telegram-канале "Сибиряк"