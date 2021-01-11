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"Из кеша достанете или наврали?": МИД задал критикам Захаровой вопрос в лоб
11 января 2021, 15:50 • 117 • Политика
Министерство иностранных дел России в официальном Telegram-канале отреагировало на пост о "казусе" официального представителя ведомства Марии Захаровой. Так, автор Telegram-канала "Сибиряк" отметил, что якобы Захарова сначала осудила блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа, а затем удалила публикацию. МИД задал критикам вопрос в лоб: "Из кеша достанете или наврали?"
По словам автора Telegram-канала "Сибиряк", интересный казус продемонстрировали некоторые российские политики, которые поспешили отреагировать на блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях и стриминговых ресурсах.
Автор утверждает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и ряд политиков сначала осудили блокировку Трампа, а потом якобы удалили эти публикации и сосредоточились на осуждении действий администрации Дональда Трампа, которая фактически спровоцировала захват Капитолия.
При этом в Facebook Марии Захаровой присутствуют два поста на тему беспорядков в Вашингтоне. В Telegram-канале российского МИДа задали критикам вопрос в лоб:
"Из кеша достанете "удалённое" или просто наврали?"
Фото: Скриншот поста в Telegram-канале "Сибиряк"
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