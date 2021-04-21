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"Из берлоги один выход": Русский адмирал предложил свою версию "асимметричного" ответа Западу

21 апреля 2021, 21:00  •  83 • Политика
Бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов прокомментировал слова Путина о позиции нашей страны по отношению к Западу. И дал свою версию "асимметричного" ответа, подчеркнув, что у медведя "из берлоги только один выход".
Путин, говоря в своём послании об отношениях России с Западом, отметил, что наша страна в ответ на многочисленные антироссийские выпады чаще всего реагирует скромно и почти никогда не отвечает тем же. Но в случае реальной угрозы президент пообещал "жёсткий, быстрый и асимметричный ответ".
"Конечно, на каждый лай или тявканье рыком не ответишь, не поставишь его <противника> в нужное положение", - согласен адмирал Владимир Комоедов. В 1998 - 2002 годах он занимал пост командующего Черноморским флотом.
"Тем не менее нам надо очень иметь хорошие дипломатичные манёвры, которые будут зиждиться на международном морском праве, на истории, на прошлой нашей жизни, в том числе и совместной с американцами по борьбе с фашизмом", - подчеркнул Комоедов в беседе с Царьградом.
Надо чаще напоминать о том, что мы были в одном строю, правда, шли с разных направлений, тем не менее мы эту коричневую заразу стёрли с лица земли. Но, к сожалению, на Западной Украине там она, наверное, тлела. И вот дотлела до состояния, в каком мы имеем сейчас отношения России и Украины.
"Нам надо, наверное, превращаться не в шакала. Нам нужно превращаться действительно в медведя", - считает адмирал.
Чтобы было не похоже, что мы загнаны в берлогу. Ведь когда в берлоге, не повернуться, один выход только. А нас пытаются туда загнать, причём загнать даже силами бывших друзей, я имею в виду Украину, Белоруссию настраивали, да вообще возьмите всё вокруг, мы в одиночестве, вот это плохо.
"Нам нужно стратегию выстраивать, стратегию, которая обеспечит поворот России хотя бы не ко всему миру, но хотя бы половину, - добавил наш собеседник, - только вот важно, чтобы скромность, про которую говорил Путин, не приняли за нашу слабость".

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