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"Из Белого дома не видно?": Захарова разоблачила двойные стандарты США

14 июля 2021, 22:50  •  58 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление США по Кубе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о протестах на Кубе.
Согласно заявлению Белого дома, последние протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
- А как же последние протесты во Франции? Неужели не отразятся? Там такое месиво на улицах Парижа: баррикады, водомёты, слезоточивый газ, поджоги машин, - отметила представитель МИД.
По словам Захаровой, "если бы не современные технические средства, настоящий День взятия Бастилии. Неужели из Белого дома не видно?".
Напомним, на Кубе прошли впервые за долгие годы волнения.

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