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"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму про фальсификации в деле МН17

25 июля 2019, 03:09  •  66 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец добавил деталей к фильму голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященному фальсификациям в деле о крушении над Украиной МН17 и расследованию Малайзии. Баранец напомнил о промахе генерала Бридлав, который пытался использовать в качестве доказательств спутниковые снимки востока Украины – но не учел, что погода выдает грубый подлог: "Июльский снег в донецких полях".
Фильм Макса фон дер Верффа, голландского режиссера, уже наделал в мире много шума. В нем звучит ряд сенсационных заявлений – к примеру, малазийские представители рассказывают, что после крушения МН17 на Украине американцы намеревались под видом спасательной операции начать наступление на Донбасс и Крым; агенты ФБР делали попытку выкрасть "черные ящики" у Малайзии, место крушения по свидетельским показаниям отличается от того, что обозначено в официальных документах голландских следователей…
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в беседе с корреспондентом телеканала Царьград отметил, что Россия была назначена на роль виновницы сразу после трагедии, разыгравшейся в небе над Украиной.
"Комиссия международная дошла до такого бесстыдства, что даже не пустила поначалу в свой состав российских представителей. Всё говорило о той жуткой тенденциозности, которой была и продолжает быть окутана вся эта история. Теперь мы вступаем в период неких гнилых политизированных сказок, в которых за 99-процентной ложью иногда вкрапляются маленькие зёрна правды", - сказал баранец.
Он отметил, что имеет в виду свидетельство украинца о том, что Киев не предоставил международной группе, занимавшейся расследованием крушения МН17, запись переговоров диспетчеров. Между тем, это могло стать важнейшим документом в деле.
Плюс ко всему некоторые СМИ в России транслируют именно антироссийскую позицию по делу МН17. "Политизация расследования связана только с одним вопросом — любыми способами, любыми средствами доказать, что Россия причастна к этой трагедии. И такие мерзавцы журналисты существуют сегодня и в России. Я не буду называть их. Это рассчитано на то, чтобы ткнуть пальцем в Кремль, лишний раз доказать, что существует некие, так сказать, две правды. Одна из них западная. А одна из них существует даже на территории России, но видите, к ней не прислушиваются", - отмечает Баранец.
Он добавляет, что вал псевдофактов и псевдодоказательств по делу МН17 рассчитан только на закрепление "западной лжи", цель которой - доказать обвинение России. "Но Запад в лице политиков, а то и генералов, уже несколько раз садился в западную грязную лужу, пытаясь ткнуть в нее Россию", - отмечает Баранец.
Он тут же приводит конкретный пример – курьезный промах бывшего главнокомандующего вооружёнными силами НАТО в Европе. Генерал Филип Бридлав похвастался было некими снимками, сделанными американским разведывательным спутником, якобы запечатлевшими регион трагедии.
"Но этот генерал влип в позорную историю, поскольку эта беда случилась в июле, а он показал снимки, на которых в донецких полях лежал снег. Это как раз является отражением того фокуса лжи, который пытается создать в мировом общественном мнении Запад. Я стою на одной твёрдой позиции. Пока не будут приняты во внимание все те доказательства, которыми располагает российская сторона, а российская сторона, вы помните, эксперименты "Алмаза-Антея", вы помните другие доказательства, которые предоставляли. Запад же к этому не прислушался", - считает Баранец.

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