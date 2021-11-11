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"Иван обойдёт янки к концу десятилетия": Британские читатели о ракетах США в Германии
11 ноября 2021, 22:45 • 114 • Политика
США разместят в Германии ракеты, способные долететь до Москвы за 21 минуту, пишет The Times. "Пока янки создадут свои системы и накопят достаточно гиперзвукового оружия, нищий Иван к концу нынешнего десятилетия обойдёт их в четыре раза!" - комментируют британские читатели.
США объявили о воссоздании на территории Германии 56-го артиллерийского командования, которое будет оснащено гиперзвуковым ядерным оружием, пишет британская газета The Times. Читатели не особо в восторге от такой перспективы и полны скептицизма.
Речь идёт о восстановлении артиллерийского командования времён холодной войны, базирующегося в Майнц-Кастеле. Заявляется, что его оснастят ракетами Dark Eagle, которые после полной разработки и развёртывания будут способны разгоняться до гиперзвуковых скоростей и достигать Москвы за 21 минуту. Британские читатели в комментариях напоминают, что гиперзвуковое оружие ещё надо разработать, а у России и Китая оно уже есть.
- пишет пользователь с ником Richard 77.
- отмечает TheBluePirate.
- негодует David Owens.
Напомним, что после очередного провала на испытаниях гиперзвукового оружия США вынуждены взять перерыв, так как из строя вышел главный компонент, отвечающий за разгон до гиперзвуковой скорости. В настоящий момент лишь Россия и Китай располагают гиперзвуковым оружием. У стран Запада нет ни одного средства для остановки подобных ракет.
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