"Иван обойдёт янки к концу десятилетия": Британские читатели о ракетах США в Германии

США разместят в Германии ракеты, способные долететь до Москвы за 21 минуту, пишет The Times. "Пока янки создадут свои системы и накопят достаточно гиперзвукового оружия, нищий Иван к концу нынешнего десятилетия обойдёт их в четыре раза!" - комментируют британские читатели.

США объявили о воссоздании на территории Германии 56-го артиллерийского командования, которое будет оснащено гиперзвуковым ядерным оружием, пишет британская газета The Times. Читатели не особо в восторге от такой перспективы и полны скептицизма.

Речь идёт о восстановлении артиллерийского командования времён холодной войны, базирующегося в Майнц-Кастеле. Заявляется, что его оснастят ракетами Dark Eagle, которые после полной разработки и развёртывания будут способны разгоняться до гиперзвуковых скоростей и достигать Москвы за 21 минуту. Британские читатели в комментариях напоминают, что гиперзвуковое оружие ещё надо разработать, а у России и Китая оно уже есть.

Пока янки создадут свои системы и накопят достаточно гиперзвукового оружия, нищий Иван к концу нынешнего десятилетия обойдёт их в четыре раза!

- пишет пользователь с ником Richard 77.

У янки очередной приступ паранойи!

- отмечает TheBluePirate.

Да, только этого ракетного командования не хватает для того, чтобы человечество стёрло себя с лица Земли!

- негодует David Owens.

Напомним, что после очередного провала на испытаниях гиперзвукового оружия США вынуждены взять перерыв, так как из строя вышел главный компонент, отвечающий за разгон до гиперзвуковой скорости. В настоящий момент лишь Россия и Китай располагают гиперзвуковым оружием. У стран Запада нет ни одного средства для остановки подобных ракет.