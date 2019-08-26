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"Иуда XX века": Призыв уважать Горбачева и Ельцина вызвал народный гнев в Рунете

26 августа 2019, 15:09  •  201 • Политика
В ответ на призыв продюсера Андрея Разина уважать бывших руководителей России - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в Рунете поднялась волна народного гнева. "Иуда XX века", "В противостоянии с Ельциным он уничтожил целую державу", - припомнили пользователи "огрехи" экс-президентов нашей страны.
Ранее продюсер Андрей Разин у себя в Instagram внезапно озаботился судьбой экс-президентов нашей страны - Михаил Горбачева и Бориса Ельцина. В том числе продюсер призвал уважать бывших лидеров России и "делать все возможное, чтобы бывшие руководители нашей страны оставались на родине, никуда не бежали и не искали на чужбине покой".
В том числе Разин призвал Кремль подумать над этим вопросом и "успокоить" информационных "ястребов".
"Прекратите эту гнилую политику против бывших руководителей нашей страны!" - резюмировал продюсер.
Но его мнение потонуло в волне народного гнева в Рунете. Читатели Царьграда на подобный призыв ответили весьма жестко.
"Иуда XX века", - пишет Евгений Гулин.
"Какой стране послужил, в такой и проводит старость. Вот и его деяния говорят сами за себя", - считает пользователь под ником "Может так".
"Опыт Горбачёва показал,что КПСС была неспособна перестроиться", - пишет Елена Корнева.
А некоторые напомнили о том, как Горбачев и Ельцин разрушили страну.
"Более 90% граждан России ненавидят этого меченого ... А в Закавказье его ненавидят более 99% людей. В противостоянии с Ельциным он уничтожил целую державу, ввергнув ее в хаос межнациональной бойни…" - напоминает Вартан Григорян.
"Его любят только те, кто благодаря ему смог наворовать государственного имущества побольше", - уверен Леонид Смородин.
Фото: twitter/tsargradtv

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