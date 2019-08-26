"Иуда XX века": Призыв уважать Горбачева и Ельцина вызвал народный гнев в Рунете

Ранее продюсер Андрей Разин у себя в Instagram внезапно озаботился судьбой экс-президентов нашей страны - Михаил Горбачева и Бориса Ельцина. В том числе продюсер призвал уважать бывших лидеров России и "делать все возможное, чтобы бывшие руководители нашей страны оставались на родине, никуда не бежали и не искали на чужбине покой".

В том числе Разин призвал Кремль подумать над этим вопросом и "успокоить" информационных "ястребов".

"Прекратите эту гнилую политику против бывших руководителей нашей страны!" - резюмировал продюсер.

Но его мнение потонуло в волне народного гнева в Рунете. Читатели Царьграда на подобный призыв ответили весьма жестко.

"Иуда XX века", - пишет Евгений Гулин.

"Какой стране послужил, в такой и проводит старость. Вот и его деяния говорят сами за себя", - считает пользователь под ником "Может так".

"Опыт Горбачёва показал,что КПСС была неспособна перестроиться", - пишет Елена Корнева.

А некоторые напомнили о том, как Горбачев и Ельцин разрушили страну.

"Более 90% граждан России ненавидят этого меченого ... А в Закавказье его ненавидят более 99% людей. В противостоянии с Ельциным он уничтожил целую державу, ввергнув ее в хаос межнациональной бойни…" - напоминает Вартан Григорян.

"Его любят только те, кто благодаря ему смог наворовать государственного имущества побольше", - уверен Леонид Смородин.