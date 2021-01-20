"Иуда и марионетка": Актриса Васильева объяснила спектакль Навального и тут же нарвалась на грубость

Уже не в первый раз известная российская актриса Татьяна Васильева становится мишенью для нападок со стороны сторонников Алексея Навального. Вот и на этот раз её пост в Instagram, в котором она не побоялась честно высказать свою позицию по поводу устроенного Алексеем Навальным спектакля с возвращением из Германии в Россию, вызвал большой ажиотаж.

Выдавая свою точку зрения об оппозиционере, Васильева отметила, что "даже те немногие, кто был им очарован в первое время, давно разочаровались и оценили степень его подлости и лицемерия".

"Иуда и марионетка в руках Запада, - высказалась актриса о самом Навальном, полагая, что называть его политиком было бы неверно. - Бывший юрист, а теперь хамоватый блогер и провокатор, упивающийся своей минутой славы, имеющий судимость и проблемы с законом".

Политолог Александр Сосновский у себя в авторском Telegram-канале восхитился тем, как "замечательная Татьяна Васильева в нескольких абзацах дала полную характеристику спектаклю с возвращением Навального".

С ним были согласны и многие интернет-пользователи, оставившие свои комментарии под постом актрисы.

"Как вы правы!!! Живёт за счёт других и не стесняется! Вернулся дань собрать", - считает savelevagalina1956.

Впрочем, нашлись и сторонники Навального, которые в ответ откровенно грубили или хамили актрисе под постом.

"В ваши 73 года... Сидите на кухне, пейте чай с мятой. Не лезьте в политику. Ну правда, это не ваше... Займитесь внуками и сценариями", - отреагировала на слова актрисы tatianaosintseva4.

"Очень грубый совет, отвратительно даже со стороны. Эти люди и поддерживают здесь "Алёшу". Велика Россия - мощи у Алёши маловато. Перечитываешь историю, думаешь иногда и об "Алёшиной" судьбе…" - парировала грубый комментарий в адрес Васильевой kharabazhiuelena.

Были и заграничные комментаторы. Одна из них, по её же признанию, уже 13 лет живёт вне России, но искренне считает, что "проблема тех, кто считает, что Запад имеет к этому отношение, в том, что они не понимают, что Западу есть чем заняться, кроме того, чтобы натравляться на Россию. Уровень жизни лучше, продолжительность жизни лучше, ресурсы есть свои. Ну подумайте, зачем им Россия. А вот превалирующее приверженство деятелей искусства действующему правительству понятно, тут даже укорять рука не поднимется", - высказалась sonjagrznkn. И сразу получила массу гневных откликов и урок истории, где ей напомнили о том, как ещё Российскую Империю Запад пытался подмять под себя.