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"Иуда и марионетка": Актриса Васильева объяснила спектакль Навального и тут же нарвалась на грубость

20 января 2021, 12:30  •  262 • Политика
Актриса Татьяна Васильева открыто высказалась об устроенном Алексеем Навальным спектакле с возвращением из Германии в Россию, назвав оппозиционера "Иудой и марионеткой в руках Запада". В ответ под постом артистка тут же нарвалась на грубость и хамство от сторонников блогера.
Уже не в первый раз известная российская актриса Татьяна Васильева становится мишенью для нападок со стороны сторонников Алексея Навального. Вот и на этот раз её пост в Instagram, в котором она не побоялась честно высказать свою позицию по поводу устроенного Алексеем Навальным спектакля с возвращением из Германии в Россию, вызвал большой ажиотаж.
Выдавая свою точку зрения об оппозиционере, Васильева отметила, что "даже те немногие, кто был им очарован в первое время, давно разочаровались и оценили степень его подлости и лицемерия".
"Иуда и марионетка в руках Запада, - высказалась актриса о самом Навальном, полагая, что называть его политиком было бы неверно. - Бывший юрист, а теперь хамоватый блогер и провокатор, упивающийся своей минутой славы, имеющий судимость и проблемы с законом".
Политолог Александр Сосновский у себя в авторском Telegram-канале восхитился тем, как "замечательная Татьяна Васильева в нескольких абзацах дала полную характеристику спектаклю с возвращением Навального".
С ним были согласны и многие интернет-пользователи, оставившие свои комментарии под постом актрисы.
"Как вы правы!!! Живёт за счёт других и не стесняется! Вернулся дань собрать", - считает savelevagalina1956.
Впрочем, нашлись и сторонники Навального, которые в ответ откровенно грубили или хамили актрисе под постом.
"В ваши 73 года... Сидите на кухне, пейте чай с мятой. Не лезьте в политику. Ну правда, это не ваше... Займитесь внуками и сценариями", - отреагировала на слова актрисы tatianaosintseva4.
"Очень грубый совет, отвратительно даже со стороны. Эти люди и поддерживают здесь "Алёшу". Велика Россия - мощи у Алёши маловато. Перечитываешь историю, думаешь иногда и об "Алёшиной" судьбе…" - парировала грубый комментарий в адрес Васильевой kharabazhiuelena.
Были и заграничные комментаторы. Одна из них, по её же признанию, уже 13 лет живёт вне России, но искренне считает, что "проблема тех, кто считает, что Запад имеет к этому отношение, в том, что они не понимают, что Западу есть чем заняться, кроме того, чтобы натравляться на Россию. Уровень жизни лучше, продолжительность жизни лучше, ресурсы есть свои. Ну подумайте, зачем им Россия. А вот превалирующее приверженство деятелей искусства действующему правительству понятно, тут даже укорять рука не поднимется", - высказалась sonjagrznkn. И сразу получила массу гневных откликов и урок истории, где ей напомнили о том, как ещё Российскую Империю Запад пытался подмять под себя.

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