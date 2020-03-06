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"Итальянская забастовка" в правительстве: Пытались ударить по Мишустину, а попали по Медведеву

06 марта 2020, 13:35  •  177 • Политика
Целая серия публикаций о правительстве Мишустина превратилась в попытку ударить и по новому премьеру, и по новому кабмину. Рассказали даже об "итальянской забастовке" в правительстве - мол, отказываются подчиняться новой команде. Однако очень скоро выяснилось, что удар заказчики материалов нанесли не по Мишустину, а по Медведеву...
Об отсутствии штатного расписания правительства и, как следствие, пробуксовке работы кабмина написало издание The Bell. По словам его источников, "возникла заминка с формированием".
Забавно, что авторы материала пытаются связать эту заминку с премьер-министром Михаилом Мишустиным - "с момента назначения прошло почти полтора месяца, но за это время так и не появилось штатное расписание аппарата". Но, во-первых, путаются причины и следствия - всё говорит о том, что Мишустина попросту оставили без "штатки" предшественники. А во-вторых, штатная численность определена, обязанности уже распределены, о чём и сообщается на сайте кабмина.

"Штатная" атака

Сам по себе материал The Bell построен на беседе с безымянным сотрудником аппарата правительства. Более того, журналисты говорят, что это бывший сотрудник. По словам собеседника издания, в большинстве своём были назначены начальники департаментов, а с аппаратом вице-премьеров случился "какой-то затык".
"Хаос. Без "штатки" невозможно назначить заместителей директоров департаментов, начальников отделов, набрать сотрудников в секретариаты", - приводится цитата сотрудника. The Bell пытается объяснить, что бывший он не просто так - его вывели за штат. Но в отсутствие имени это просто ещё одно неподтверждённое заявление.
К слову, даже заявивший о хаосе бывший федеральный чиновник вынужден был признать, что проблема в предшественниках. Когда пришла новая команда, оставшиеся на местах чиновники, по большому счёту, "потеряли профессиональные компетенции".
"Они там работали по три-четыре часа в день и, когда пришла новая команда, воспринимали их как варягов, требование приходить на работу с утра считали нечеловеческим, - объясняет собеседник издания. - Они фактически устроили итальянскую забастовку".
Что значит приходить на работу с утра? Это вовсе не в 5 и не в 6 утра, как кто-то мог подумать. Ранее уже неоднократно писали, что Михаил Мишустин проводит совещания в 9 утра. Таким образом, "нечеловеческими" членам кабмина кажутся нормальные условия работы. А как было раньше? Говорят, у премьер-министра Дмитрия Медведева рабочий день раньше 12 не начинался.
"Теперь каждый понедельник в 9.00 Мишустин проводит оперативку со своими заместителями. Это нарушило негласное правило, установленное для графика вице-премьеров, - писал ранее политолог Марат Баширов. - Обязательными были встречи на заседаниях правительства по четвергам, а до этого каждый выстраивал свой график, исходя из отраслевых особенностей и командировок".
Кстати, именно инсайдеров Баширова цитировали затем Bloomberg, говоря о "негласных правилах", которые нарушил Мишустин.

Что на самом деле происходит со "штаткой"

Здесь всё просто. После выхода официального сообщения кабмина мы можем обратиться к первоисточнику. А говорится в пресс-релизе следующее:
"Утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.
На сегодняшний день штатная численность аппарата правительства составляет 1545 человек. В новой структуре аппарата - 23 департамента, 1 управление, секретариат председателя правительства и 9 секретариатов вице-премьеров.
В настоящее время идёт плановое назначение сотрудников на соответствующие должности".

Какие ещё "негласные правила" нарушил Мишустин

Итак, "сенсация" Bloomberg о нарушаемых Михаилом Мишустиным "негласных правилах" - практически калька сообщений Баширова. Вероятно, дело в том, что "ухватить" Михаила Мишустина не за что. Даже так называемое расследование Алексея Навального о премьер-министре очень быстро развалилось. Просто потому, что спустя несколько часов после его публикации в СМИ вышла официальная информация об имуществе и доходах премьера. Хотите? Изучайте. А так, как известно, неинтересно. Официальная информация - уже не сенсация.
С "негласными правилами" чуть сложнее. Михаил Мишустин и правда многое поменял. И для обывателя это скорее благо, ведь кабмин учится работать.
О том, какие очевидные изменения произошли, Царьград ранее говорил с экспертами. Кроме того, детали спикеры подмечали и в своих телеграм-каналах. Так, военный корреспондент "КП" Александр Коц назвал интересную особенность нового премьера: оказывается, он всегда называет жителей страны не гражданами России, а только "нашими людьми".
По мнению же телеведущего Владимира Соловьёва, который дал эксклюзивный комментарий Царьграду, Михаил Мишустин - "очень неравнодушный, очень живой, очень открытый человек", который умеет "слушать и слышать".
Это не значит, что на него можно повлиять или в чём-то переубедить, во что он не верит. Но он всегда очень серьёзно относится к сбору и к анализу информации, и исходя из этого делает быстро и чётко все необходимые изменения и поправки. Для того чтобы люди понимали чётко. То есть это было в работе налоговой, сейчас это вынесено на этот уровень,
- заявил журналист.
О других особенностях поведения нового главы правительства Царьграду рассказал корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов. Он отмечал, что в публичных выступлениях Мишустин всегда говорит спокойным, "объясняющим" тоном. Даже в ответ на довольно агрессивные нападки депутатов Госдумы премьер объясняет, пытается по-человечески подойти к вопросу.
"Например, когда он во время заседания правительства вынужден был, в принципе, хотя мог этого и не делать, извиняться за просчёты своих подчинённых. И про заявление об уменьшении "потребительской корзины", и про то, что силовикам отойдёт часть данных личных. Он это объяснял, и он говорил, что надо же разъяснять людям, что вы делаете-то", - напомнил Дмитрий Смирнов в интервью Царьграду.
Журналист признался, что не может вспомнить ни одного момента, когда прошлый глава правительства Дмитрий Медведев за кого-нибудь извинялся или что-то разъяснял. И это при том, что он в большой политике уже на протяжении 12 лет.
Наконец, политолог-американист Рафаэль Ордуханян добавил, что многие заявления в западных - в первую очередь американских - СМИ, когда речь идёт о России, следует расценивать в контексте политической борьбы. Ведь в США совсем скоро пройдут выборы президента.
"Bloomberg - бизнесмен, там всегда реагировали достаточно чётко на какие-либо изменения в бизнес-климате, в бизнес-поведении. Автор материала пытается в той или иной форме какую-то свежую информацию дать о России. Преподаётся это всё в нужном ключе и потом будет использоваться. Сейчас пока не видно как именно, но использоваться будет, безусловно, в негативном свете. Потому что любая позитивная коннотация о России будет восприниматься негативно абсолютно всем истеблишментом, да и общественным мнением в США".
Политолог считает, что глубокий анализ подобных материалов о "негласных правилах" в исполнении наших так называемых западных партнёров проводить не стоит. Поскольку цели публикаций там на поверхности.
"Особо обращать внимание не нужно. Это всё несерьёзно. Это всё, чтобы привлечь к себе внимание", - подчеркнул эксперт.

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