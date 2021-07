"It is the market, stupid": За соглашением ФРГ и США по "Северному потоку - 2" увидели миф

Сенатор Алексей Пушков увидел миф за положениями договорённости Германии и США по "Северному потоку - 2". Он объяснил, почему транзит газа через Украину останется и каким он будет. "It is the market, stupid", - написал политик.

Пушков напомнил, что Москва никогда не отвергала транзит газа через Украину. Однако вопрос не в самом принципе, а в реалистичных объёмах.

Сенатор объяснил, что с прошлого года работает "Южный поток". По нему получают газ Греция, Болгария, Турция, а теперь Венгрия и Сербия. Из-за запуска этой энергетической магистрали Киев потерял 15 миллиардов кубометров транзита. Когда заработает "Северный поток - 2", большим вопросом будет объём газа, востребованный за пределами "ужгородского коридора".

"Так что речь не об использовании Россией газа как "политического оружия". Это не более чем часть мифологизированного западного дискурса, прикрывающего чисто геополитические цели США в Европе", - написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Политик засомневался, что кому-то будет нужен русский газ, идущий через Украину. Но если транзит останется востребованным, то в каких объёмах.

"It is the market, stupid", - подытожил Пушков.

Напомним, США и Германия достигли договорённости относительно проекта "Северный поток - 2". Заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд раскрыла аспекты, касающиеся русского газопровода. Один из них - заставить Россию продлить транзит своего газа через Украину до 2034 года, пишет РИА ФАН.