"История жизни политических проходимцев". Гаспарян честно высказался об обмане Соболь

Сотруднику штаба Любови Соболь предложили стать шпионом... Такую историю молодой человек, работавший в штабе, рассказал "Ридусу", отметив, что сбор подписей за Соболь идет плохо. А чтобы оживить ситуацию он должен был побыть шпионом.

Публицист и политолог Армен Гаспарян на личной странице в социальной сети Twitter оценил сказанное парнем и, в целом, политическую кампанию Соболь.

"Типичная история жизни политических проходимцев, - пишет Гаспарян. - Исповедь сборщика подписей для гражданки Соболь. Посколько с подписями не очень задалось, искали шпионов и предателей. 1937 год в либеральной миниатюре. С процентовкой, все как полагается в этих кругах".

Фото: Twitter/Армен Гаспарян