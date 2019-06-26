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"История жизни политических проходимцев". Гаспарян честно высказался об обмане Соболь

26 июня 2019, 13:24  •  38 • Политика
Сборщик подписей в пользу Любови Соболь рассказал об обмане, на который его призывали пойти члены команды. Комментируя пассаж, Армен Гаспарян высказался честно: это "история жизни политических проходимцев".
Сотруднику штаба Любови Соболь предложили стать шпионом... Такую историю молодой человек, работавший в штабе, рассказал "Ридусу", отметив, что сбор подписей за Соболь идет плохо. А чтобы оживить ситуацию он должен был побыть шпионом.
Публицист и политолог Армен Гаспарян на личной странице в социальной сети Twitter оценил сказанное парнем и, в целом, политическую кампанию Соболь.
"Типичная история жизни политических проходимцев, - пишет Гаспарян. - Исповедь сборщика подписей для гражданки Соболь. Посколько с подписями не очень задалось, искали шпионов и предателей. 1937 год в либеральной миниатюре. С процентовкой, все как полагается в этих кругах".
Фото: Twitter/Армен Гаспарян

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