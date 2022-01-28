Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Разведка донесла: Киев переходит в наступление в Донбассе
Главная / Политика

"История вас ничему не учит": США заигрались с террористами в Сирии - русский дипломат

28 января 2022, 03:50  •  166 • Политика
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что власти США уже не справляются с ситуацией в Сирии. Они слишком заигрались с террористами. "История вас ничему не учит", - резюмировал русский дипломат.
Полянский, выступая на заседании Совбеза ООН, поднял тему недавнего нападения боевиков "Исламского государства"* на тюрьму в городе Хасака, где содержались товарищи джихадистов.
По словам дипломата, ситуация в Сирии выходит из-под контроля. И это полностью вина США, которые делят террористов на "хороших" и "плохих". Полянский напомнил, что Россия неоднократно предлагала объединить усилия, чтобы выступить против боевиков единым фронтом, но для Америки отстаивать свои интересы в арабской республики было важнее, чем безопасность.
Мы вынуждены констатировать, что случившееся на оккупированной США территории Сирии - это результат продолжающихся заигрываний наших коллег с террористическими элементами в Сирии. История вас ничему не учит,
- отметил заместитель постпреда России.
Полянский также подчеркнул, что Россия продолжит проводить антитеррористическую операцию в Сирии совместно с сирийской правительственной армией.
Отметим, что США незаконно находятся в Сирии. У страны нет ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. По словам сирийских властей, американские военные вместе с курдами добывают нефть на захваченных сирийских месторождениях, а потом вывозят её контрабандой за рубеж. Кроме того, Вашингтон поддерживает деньгами и оружием боевиков, воюющих на стороне сирийской оппозиции, которая уже много лет пытается свергнуть президента САР.
* "Исламское государство" (ИГ) - террористические организации, деятельность которых на территории России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



166
Источник
Похожие новости
27 января 2022, 23:45
Киев заключил "выгодную" сделку с Британией: Лондон получает на Украине всё
27 января 2022, 23:45
"Мог реально сесть": Захарова о "чёрной неблагодарности" спасённого в Каире блогера Котова
27 января 2022, 23:45
Нуланд стала канцлером ФРГ? США решили оставить союзников без газа ради борьбы с Россией
28 января 2022, 01:30
Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России
28 января 2022, 01:30
В ОДКБ надо навести порядок. Киргизия и Таджикистан повторяют ошибку НАТО
28 января 2022, 01:30
Маск назвал Байдена "марионеткой в человеческом обличии"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
22 января 2022, 10:45
Медведи и шакалы захватывают Прибалтику
21 января 2022, 17:50
Зеленский проиграл: Украинцы перейдут на сторону русской армии
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post - Корнилов
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
22 января 2022, 10:10
Сверхдержава, которая заигралась
25 января 2022, 09:20
Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.