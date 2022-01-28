"История вас ничему не учит": США заигрались с террористами в Сирии - русский дипломат

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что власти США уже не справляются с ситуацией в Сирии. Они слишком заигрались с террористами. "История вас ничему не учит", - резюмировал русский дипломат.

Полянский, выступая на заседании Совбеза ООН, поднял тему недавнего нападения боевиков "Исламского государства"* на тюрьму в городе Хасака, где содержались товарищи джихадистов.

По словам дипломата, ситуация в Сирии выходит из-под контроля. И это полностью вина США, которые делят террористов на "хороших" и "плохих". Полянский напомнил, что Россия неоднократно предлагала объединить усилия, чтобы выступить против боевиков единым фронтом, но для Америки отстаивать свои интересы в арабской республики было важнее, чем безопасность.

Мы вынуждены констатировать, что случившееся на оккупированной США территории Сирии - это результат продолжающихся заигрываний наших коллег с террористическими элементами в Сирии. История вас ничему не учит,

- отметил заместитель постпреда России.

Полянский также подчеркнул, что Россия продолжит проводить антитеррористическую операцию в Сирии совместно с сирийской правительственной армией.

Отметим, что США незаконно находятся в Сирии. У страны нет ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. По словам сирийских властей, американские военные вместе с курдами добывают нефть на захваченных сирийских месторождениях, а потом вывозят её контрабандой за рубеж. Кроме того, Вашингтон поддерживает деньгами и оружием боевиков, воюющих на стороне сирийской оппозиции, которая уже много лет пытается свергнуть президента САР.

* "Исламское государство" (ИГ) - террористические организации, деятельность которых на территории России запрещена.