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"История вас ничему не учит": США заигрались с террористами в Сирии - русский дипломат
28 января 2022, 03:50 • 166 • Политика
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что власти США уже не справляются с ситуацией в Сирии. Они слишком заигрались с террористами. "История вас ничему не учит", - резюмировал русский дипломат.
Полянский, выступая на заседании Совбеза ООН, поднял тему недавнего нападения боевиков "Исламского государства"* на тюрьму в городе Хасака, где содержались товарищи джихадистов.
По словам дипломата, ситуация в Сирии выходит из-под контроля. И это полностью вина США, которые делят террористов на "хороших" и "плохих". Полянский напомнил, что Россия неоднократно предлагала объединить усилия, чтобы выступить против боевиков единым фронтом, но для Америки отстаивать свои интересы в арабской республики было важнее, чем безопасность.
- отметил заместитель постпреда России.
Полянский также подчеркнул, что Россия продолжит проводить антитеррористическую операцию в Сирии совместно с сирийской правительственной армией.
Отметим, что США незаконно находятся в Сирии. У страны нет ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. По словам сирийских властей, американские военные вместе с курдами добывают нефть на захваченных сирийских месторождениях, а потом вывозят её контрабандой за рубеж. Кроме того, Вашингтон поддерживает деньгами и оружием боевиков, воюющих на стороне сирийской оппозиции, которая уже много лет пытается свергнуть президента САР.
* "Исламское государство" (ИГ) - террористические организации, деятельность которых на территории России запрещена.
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