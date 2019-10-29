|
"История в стиле Джеймса Бонда": Главаря ИГИЛ уничтожили благодаря украденным трусам
29 октября 2019, 22:54 • 69 • Политика
Главаря ИГИЛ нашли благодаря курдскому агенту, укравшему его трусы, сообщают американские СМИ. "Я не удивлюсь, если завтра появятся китайцы, а потом русский спецназ, который их вывозил на подводных кораблях. Это всё идёт в стиле Джеймса Бонда", - комментирует историю российский военный эксперт.
Важную роль в уничтожении лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади сыграли похищенные у него трусы. Об этом сообщает американский канал NBC.
Утверждается, что курдский агент якобы выкрал нижнее бельё "террориста номер один" и передал его США в качестве финального доказательства местонахождения главаря боевиков. ДНК на трусах сравнили с полученным за месяц до этого образцом крови и удостоверившись, что это действительно аль-Багдади, военные США провели операцию по его уничтожению. Стоит отметить, до этого утверждалось, что местонахождение лидера ИГИЛ сдала его жена или один из ближайших соратников.
Он отмечает, что вся представленная американцами история вызывает большие сомнения. И чем дольше США тянут с предоставлением доказательств, тем более мутной становится вся история.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 октября 2019, 00:39
|
24 октября 2019, 03:09
|
27 октября 2019, 12:09
|
24 октября 2019, 06:24
|
25 октября 2019, 01:39
|
28 октября 2019, 02:54
|
23 октября 2019, 23:54