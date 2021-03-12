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"История с Twitter - не финал": В Госдуме рассказали, как заставят IT-компании играть по правилам

12 марта 2021, 19:25  •  154 • Политика
Иностранные IT-компании обяжут открыть представительства в России и соблюдать "ряд требований и условий". "История с Twitter - это не финал", - пообещали в Госдуме.
Россия заставит иностранные IT-компании играть по российским правилам. Необходимые для этого поправки в закон уже готовятся. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Речь идёт о том, чтобы обязать крупные иностранные IT-компании открывать свои представительства в России, а также соблюдать "ряд требований и условий". Соответствующие предложения уже в ближайшее время будут направлены в профильные ведомства на согласование, заявил парламентарий.
Мы, конечно же, будем себя защищать, и история с Twitter - это не финал,
- подчеркнул он эфире телеканала "Россия 24".
Депутат добавил, крупные IT-гиганты постепенно уже начинают играть по российским правилам. Пока ещё избирательно, но это уже хороший сигнал, отметил он.

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