"История с Twitter - не финал": В Госдуме рассказали, как заставят IT-компании играть по правилам

Иностранные IT-компании обяжут открыть представительства в России и соблюдать "ряд требований и условий". "История с Twitter - это не финал", - пообещали в Госдуме.

Россия заставит иностранные IT-компании играть по российским правилам. Необходимые для этого поправки в закон уже готовятся. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Речь идёт о том, чтобы обязать крупные иностранные IT-компании открывать свои представительства в России, а также соблюдать "ряд требований и условий". Соответствующие предложения уже в ближайшее время будут направлены в профильные ведомства на согласование, заявил парламентарий.

Мы, конечно же, будем себя защищать, и история с Twitter - это не финал,

- подчеркнул он эфире телеканала "Россия 24".

Депутат добавил, крупные IT-гиганты постепенно уже начинают играть по российским правилам. Пока ещё избирательно, но это уже хороший сигнал, отметил он.