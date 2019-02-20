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"История с полковником ГРУ" должна помочь Порошенко выиграть выборы, заявил военный историк

20 февраля 2019, 17:09  •  191 • Политика
Президент Украины пытается на волне антироссийской истерии заработать политические баллы, и "история с полковником ГРУ", которого якобы разыскивают СБУ, должна помочь Порошенко выиграть выборы, заявил военный историк в беседе с Царьградом.
На Украине по следам группы Bellingcat СБУ объявила в розыск "офицера ГРУ" - некоего Олега Иванникова, чье имя фигурировало в расследовании британского СМИ по сбитому малайзийскому Boeing рейса МН17. Царьград говорил о "расследовании" и "розыске" с военным историком, директором Музея войск ПВО, полковником в отставке Юрием Кнутовым.
Технологии СБУ Кнутов сравнил с тем, что происходит сейчас в Лондоне.
"Буквально на днях прошла информация, что на территории Украины сейчас появляется много английских военных. И, в том числе, представители специальных служб - спецназа, морских котиков там, и так далее. То есть, англичане сейчас потихонечку начинают, скажем так, подбирать под себя и украинские вооруженные силы, и частично берут под себя спецслужбы украинские, - сказал Кнутов. - И если мы вспомним "дело Скрипалей" и вспомним "грушников", которые якобы гуляют по Лондону, ищут Скрипаля, чтобы его добить, и тому подобные сказки, какие там в Англии рассказывают, то станет ясна технология. Ее сегодня используют и на Украине".
И Запад, и Украины пытаются убедить мир, что именно Россия сбила малайзийский "Боинг", продолжил размяшлять Кнутов.
"Поэтому здесь прямая прямо параллель просматривается, скажем, невооруженным глазом. И поэтому, на мой взгляд, к этому всему надо относиться, конечно, как к паранойе, проявлению параноидальных таких моментов. Тем более, это перед выборами, понимаете. Здесь задача такая, показать, что не только Лондон подвергся химическим атакам России, но и Украина. Теми же самыми методами, такие же ГРУшные полковники, которые мерещатся им на каждом шагу. Они, соответственно, причастны ко всем этим трагедиям. И рука Москвы – она, вот, так же проявляется в Киеве, как и в Лондоне. И они вместе - Лондон и Киев, жертвы. Цель какая. Первая – привлечь на свою сторону Запад. А второе – раздуть еще раз истерию перед выборами. Потому что, конечно, сейчас Порошенко – он же понимает, что, если он выборы проигрывает, то, может быть, ему даже придется … убежать из Украины. Чтобы его новая власть, конкуренты не привлекли к ответственности. И ему нужно любым путем эти выборы выиграть. И он делает всё, чтобы раздуть антироссийскую истерию, и на этой антироссийской истерии собрать дополнительные голоса. И вот эта история с полковником ГРУ – она должна ему помочь, должна показать: вот, рука Москвы, Порошенко с ней борется, борется активно, применяя вооруженные силы, его поддерживает Запад, ничего не остается, как голосовать за Порошенко. Вот этот вот сценарий просматривается больше всего, для меня, во всяком случае".

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