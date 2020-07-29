Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
Главная / Политика

"История очень похожа на провокацию": Как "русских наёмников" могли подставить в Минске

29 июля 2020, 21:05  •  110 • Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 граждан России из ЧВК Вагнера. Журналист Александр Медведев подозревает провокацию. "Думаю, людей пригласили под какую-то задачу. Скажем, обеспечить по договору безопасность некоего мероприятия. Ну а потом сами же и задержали как наёмников/боевиков", - предполагает он.
Задержанные в Белоруссии граждане России являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера", утверждает государственное агентство "БелТА" со ссылкой на правоохранительные органы республики. Отмечается, что задержанные обратили на себя внимание "не характерным для российских туристов поведением" и одеждой в стиле милитари.
Последний факт вызвал обоснованные подозрения со стороны российских военных журналистов. Так как история о том, что "российские наёмники" или "российские разведчики" передвигались группой, при этом надев одежду в стиле милитари, попахивает бредом.
"В целом белорусская история очень похожа на провокацию. Думаю, людей пригласили под какую-то задачу. Скажем, обеспечить по договору безопасность некоего мероприятия. Ну а потом сами же и задержали как наёмников/боевиков", - написал журналист Александр Медведев на своём Telegram-канале.
Напомним, что, по информации белорусских СМИ, задержанные прибыли в Минск в ночь на 25 июля. А 27 июля переехали в один из санаториев Минского района. Гости не пили спиртное, не посещали увеселительные заведения, держались обособленно, подчёркивается в сообщении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
29 июля 2020, 10:05
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
29 июля 2020, 01:05
Россию показательно заставили жить по законам США
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
29 июля 2020, 01:05
Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"
29 июля 2020, 16:05
Странное исчезновение при строительстве "Северного потока - 2": СМИ вскрыли факты
29 июля 2020, 10:05
"Поезд смерти": Армия России получит ракетный комплекс, невидимый для спутников США - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.