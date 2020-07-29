"История очень похожа на провокацию": Как "русских наёмников" могли подставить в Минске

Задержанные в Белоруссии граждане России являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера", утверждает государственное агентство "БелТА" со ссылкой на правоохранительные органы республики. Отмечается, что задержанные обратили на себя внимание "не характерным для российских туристов поведением" и одеждой в стиле милитари.

Последний факт вызвал обоснованные подозрения со стороны российских военных журналистов. Так как история о том, что "российские наёмники" или "российские разведчики" передвигались группой, при этом надев одежду в стиле милитари, попахивает бредом.

"В целом белорусская история очень похожа на провокацию. Думаю, людей пригласили под какую-то задачу. Скажем, обеспечить по договору безопасность некоего мероприятия. Ну а потом сами же и задержали как наёмников/боевиков", - написал журналист Александр Медведев на своём Telegram-канале.

Напомним, что, по информации белорусских СМИ, задержанные прибыли в Минск в ночь на 25 июля. А 27 июля переехали в один из санаториев Минского района. Гости не пили спиртное, не посещали увеселительные заведения, держались обособленно, подчёркивается в сообщении.