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"История очень похожа на провокацию": Как "русских наёмников" могли подставить в Минске
29 июля 2020, 21:05 • 110 • Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 граждан России из ЧВК Вагнера. Журналист Александр Медведев подозревает провокацию. "Думаю, людей пригласили под какую-то задачу. Скажем, обеспечить по договору безопасность некоего мероприятия. Ну а потом сами же и задержали как наёмников/боевиков", - предполагает он.
Задержанные в Белоруссии граждане России являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера", утверждает государственное агентство "БелТА" со ссылкой на правоохранительные органы республики. Отмечается, что задержанные обратили на себя внимание "не характерным для российских туристов поведением" и одеждой в стиле милитари.
Последний факт вызвал обоснованные подозрения со стороны российских военных журналистов. Так как история о том, что "российские наёмники" или "российские разведчики" передвигались группой, при этом надев одежду в стиле милитари, попахивает бредом.
Напомним, что, по информации белорусских СМИ, задержанные прибыли в Минск в ночь на 25 июля. А 27 июля переехали в один из санаториев Минского района. Гости не пили спиртное, не посещали увеселительные заведения, держались обособленно, подчёркивается в сообщении.
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