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"История может повториться": Эксперт назвал 2 причины фиаско Украины с добычей газа возле Крыма

20 июня 2020, 18:00  •  65 • Политика
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что Украину ждёт фиаско, если она решится возобновить добычу газа возле Крыма. "История может повториться", – произнёс он и напомнил об инциденте в Керченском проливе.
Компания "Нафтогаз" заявила, что планирует вывести свои буровые платформы и возобновить добычу газа на шельфе Чёрного моря возле берегов Крыма. В интервью РИА ФАН Игорь Юшков считает, что это может привести к повторению истории, которая случилась 25 ноября 2018 года.
"Может повториться история с арестом украинских военных катеров в Керченском проливе", – пояснил он.
Эксперт отметил, что Россия следит за соблюдением международных конвенций по мореходству и морскому праву, поэтому не допустит чужие суда в своих территориальных водах. Возле Крыма нельзя Украине нельзя ни находиться, ни вести добычу полезных ископаемых. Если будет предпринята такая попытка, то Россия примет точно такие же действия, как если бы суда чужой страны вдруг подошли к Геленджику.
Украину ждёт фиаско и ещё по одной причине – экономической. Реализация озвученного проекта просто бессмысленна, так как дохода она не принесёт. Необходимы скважины и инфраструктура, поэтому о рентабельности говорить не приходится, даже если бы Россия вдруг дала Киеву разрешение на добычу.

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