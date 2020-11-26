"Историческое решение" и... "обычный лист бумаги": Пашинян и Алиев оценили резолюцию по Карабаху

Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В Азербайджане, Армении и Карабахе по-своему отреагировали на принятие документа.

Проигравший войну в Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал французскую резолюцию "историческим решением". А МИД Карабаха выразил надежду на то, что принятый в Париже документ вдохновит другие страны на аналогичные действия.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что расценивает резолюцию французского парламента как обычный листок бумаги. Формально он прав, так как принятый в Париже документ никого ни к чему не обязывает.

Тот же госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил о том, что "одностороннее признание Карабаха не пойдёт никому на пользу" и не будет служить посредническим усилиям. Также он напомнил принявшим резолюцию парламентариям, что Франция является участницей Минской группы ОБСЕ и выступает за выполнение достигнутого 9 ноября соглашения о прекращении огня сторонами конфликта.