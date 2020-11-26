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"Историческое решение" и... "обычный лист бумаги": Пашинян и Алиев оценили резолюцию по Карабаху

26 ноября 2020, 00:35  •  69 • Политика
Сенат Франции одобрил резолюцию с просьбой к правительству признать Нагорный Карабах. Армения и Карабах назвали документ "историческим решением, а Азербайджан - "обычным листком бумаги".
Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В Азербайджане, Армении и Карабахе по-своему отреагировали на принятие документа.
Проигравший войну в Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал французскую резолюцию "историческим решением". А МИД Карабаха выразил надежду на то, что принятый в Париже документ вдохновит другие страны на аналогичные действия.
В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что расценивает резолюцию французского парламента как обычный листок бумаги. Формально он прав, так как принятый в Париже документ никого ни к чему не обязывает.
Тот же госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил о том, что "одностороннее признание Карабаха не пойдёт никому на пользу" и не будет служить посредническим усилиям. Также он напомнил принявшим резолюцию парламентариям, что Франция является участницей Минской группы ОБСЕ и выступает за выполнение достигнутого 9 ноября соглашения о прекращении огня сторонами конфликта.

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