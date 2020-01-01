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"Историческое решение принято": Украинский премьер сообщил об отделении энергосистемы Украины от российско-белорусской
01 января 2020, 23:39 • 130 • В мире
К 2023 году Украина должна будет подсоединить свою энергосистему к европейской сети. А для этого ей необходимо отделиться от энергосистем России и Белоруссии. "Историческое решение уже принято", - сказал украинский премьер-министр.
Об этом в эфире программы "Сегодня" на канале "Украина 24" заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Глава украинского правительства отметил, что это "историческое решение уже принято", то есть Украина от него никуда не денется.
"Документы уже подписаны, просто надо над этим работать", - сообщил Гончарук.
По мнению премьера, такой шаг даёт Киеву определённые выгоды: после того как украинская и европейская энергосети будут объединены, Украина сможет зарабатывать на экспорте электроэнергии.
После того как в 2015 году на Украине ликвидировали дефицит производства электричества, Киев полностью прекратил импортировать электроэнергию из России.
25 декабря текущего года Владимир Зеленский подписал поправки к закону "О рынке электрической энергии", которыми устанавливается запрет на продажу и поставку электроэнергии из России. Документ ограничивает сделки по электроэнергии и по двусторонним договорам, и на внутреннем рынке.
При этом в законе делается оговорка, что правительство Украины получает право отменять данный запрет на определённый срок, если того требует чрезвычайная ситуация в объединённой энергосистеме страны.
Основной задачей нового закона называется контроль за волатильностью цен на электроэнергию. Кроме того, с помощью закона предполагается ограничивать их в условиях недостаточной конкуренции на рынке электроэнергии.
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