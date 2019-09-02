"Историческая правда" с реверансом к США": 80-летие Второй мировой войны вспомнили без России

Памятные мероприятия стартовали сразу в двух местах: на полуострове Вестерплатте под Гданьском, где 80 лет назад немецкий броненосец "Шлевиг-Гольштейн" своими выстрелами положил начало одному из самых кровавых конфликтов в мировой истории, а также в городе Велюнь, который в те трагические дни находился на границе Речи Посполитой и Третьего рейха. Город на рассвете 1 сентября первым подвергся бомбардировке немецкой авиации: тогда на Велюнь было сброшено сразу 380 бомб.

Именно в Велюне и произнес свою плаченную речь представитель "главного виновника" мероприятий – президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Безмерная благодарность "главному победителю нацизма"

Взяв слово после выступления президента Польши Анджея Дуды, который присутствуе Германии на мероприятиях обозначил как "своеобразное искупление, Штайнмайер сначала по-польски попросил прощения перед поляками – "жертвами германской тирании". При этом атаку на Велюнь он назвал "террористическим актом". Также президент Германии признал, что немецкие войска "устроили ад в Европе".

На этом речь Штайнмайра не закончилась. Он плавно перешел к выражению всяческих благодарностей в адрес "главной победительнице нацизма" – Америке. По его словам, сила американской армии вместе с союзниками "победила национал-социализм на Западе и на Востоке".

"Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила её армии совместно с союзниками победила национал-социализм на Западе и на Востоке", - приводит его слова "РИА Новости".

Не обошлось и без воспевания "силы американских идей и ценностей". Штайнмайер особо отметил "дальновидность Америки", а также "великодушие, которое отрыло Европе лучшее будущее".

В продолжение своей речи немецкий президент также отметил, что Европа, конечно, должна становиться всё лучше, сильнее и самостоятельнее, однако она "нуждается в партнёрах", поскольку без Америки или против неё стать сильной Европа не сможет.

Германия должна не только каяться, но и "платить, платить"

Пока Дуда и Штайнмайер участвовали в мероприятиях в Велюе, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступал на мысе Вестерплатте. В очередной раз напомнив об "огромных потерях", которые понесла Польша из-за германской агрессии, он заявил, что Варшава "должна и будет требовать возмещения".

Незадолго до памятных мероприятий об этом же говорил и президент Анджей Дуда. По его словам, в самое ближайшее время его страна снова потребует с Германии репараций за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны. Соответствующий доклад готовит специальная комиссия.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши также заявил, что компенсационные выплаты за Вторую мировую войну, полученные Польшей, которая "больше всех пострадала от нацистов", слишком "минимальны".

Ирония судьбы – Польша отмечает начало войны вместе с Германией

Россию не мероприятия не пригласили. Для Варшавы, как об этом давно говорилось, важен не день победы в этой кровавой многолетней войне, а её начало. Список гостей только на первый взгляд может показаться странным для стороннего наблюдателя - здесь и члены Европейского союза, и НАТО, и программы "Восточное партнёрство".

При этом за бортом этих мероприятий оказались Россия, Китай и Сербия - члены антигитлеровской коалиции. О том, почему в числе неприглашённых оказалась Москва, польские политики уже сообщили не раз и не два: "поток лжи с Востока" - "неправильная расстановка акцентов" в ситуации 1939 года, которая и привела к самой войне. Такая вот "новая трактовка".

Впрочем, в Польше это теперь называется "духом исторической правды". Так следует из заявления заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенк, которое он сделал в интервью одному из польских изданий.

"Мы хотим отпраздновать годовщину начала Второй мировой войны в духе исторической правды - Россия, что подтверждают последние дни, в этом не заинтересована", - заявил он.

При этом он также отметил, что в 2009 году среди приглашённых была Россия, но не было США. Теперь же - ровно наоборот: на мероприятия приглашён Дональд Трамп. Правда, президент США нашёл "приличный повод" оказаться от приглашения и отправить вместо себя вице-президента Пенса. И вот такую "рокировку" вель Сенк объяснил "изменением польского подхода к историческим проблемам".

Заявление представителя МИД Польши раскритиковал политолог Армен Гаспарян, который напомнил, что на протяжении всех 30-х годов прошлого века "Польша призывала Гитлера" совместными усилиями сокрушить большевистский СССР.

"Но что-то пошло не так. Фюрер за 17 дней превратил Речь Посполитую в генерал-губернаторство и уготовил полякам почётную миссию - отправиться на мыловарню как сырьё. А спасла их от этого Красная армия. 600 тысяч наших солдат и офицеров погибли", - написал политолог.

Приглашение Польши приняли не все

Президент Белоруссии отказался от приглашения присутствовать 1 сентября текущего года на мероприятиях в Польше, посвященных началу Второй мировой войны.

Отказ Александра Лукашенко от визита польские СМИ моментально связали с тем, что президента России вообще не пригласили на это мероприятие, зато в качестве почетного гостя будет присутствовать Ангела Меркель, канцлер страны, которая и начала саму войну. От Минска, как сообщается, на мероприятиях принял участие только посол Белоруссии в Варшаве.

Не увидели в Польше и Дональда Трампа. Как писал об этом Bloomberg, отказ от визита американский президент объяснил форс-мажорными обстоятельствами: к границам американского штата Флорида приближается мощный ураган, пик которого ожидается 2 сентября.

Тем не менее американская делегация на мероприятиях в Польше присутствовала: ее возглавил вице-президент Майк Пенс.

Власти Армении отказались принимать приглашение Польши на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, так как Варшава не пригласила президента России Владимира Путина. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что это принципиальный вопрос.

Он напомнил, что Армения участвовала во Второй мировой войне в составе СССР. Армянские солдаты воевали с нацистами бок о бок с русскими в составе советской армии. Поскольку глава России не приглашен на памятные мероприятия, то и руководство Армении не считает возможным принять приглашение.