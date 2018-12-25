"Источник военной угрозы": Белоруссия раскритиковала размещение базы США в Польше

Белоруссия раскритиковала размещение американской базы в Польше. В частности, она расценивает ее как источник военной угрозы, сообщает Минобороны республики.

В Минобороны Белоруссии прокомментировали возможное присутствие американских военных в Польше. Сам вариант того, что в соседней республике будет размещена американская база, вызвал критику Белоруссии.

Так, по сообщениям Минобороны, сейчас Минск расценивает размещение базы США на территории Польши как источник военной угрозы.



Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что решение о создании постоянной военной базы США в Польше могут принять уже следующей весной.