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"Источник мира" - всё: Лавров объявил о прекращении турецкой кампании на севере САР

23 октября 2019, 04:24  •  81 • Политика
Турция прекращает свою операцию под названием "Источник мира" на севере Сирии. Об этом в Сочи сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Турецкая операция "Источник мира" прекращается. Об этом публично сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Таким образом, боевые действия на севере Сирии продолжались 13 дней. При этом, как говорится в заключенном меморандуме, статус-кво территории, где уже заняли позиции турки в рамках операции "Источник мира", сохранится.
Лавров указал, что в ходе переговоров на высшем уровне РФ и Турция договорились о введении военной полиции РФ и сирийских военных в зону за пределами проводимой операции. Введение таких сил начнется уже с 23 октября.
Как отметили во время пресс-подхода Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, в решении по Сирии "мы не озираемся на позицию США, которая изменчива и противоречива".
Кроме того, политики указали, что у США осталось 1,5 часа, чтобы восполнить все пункты: отвести тяжелую технику и подразделения.
Напомним, что Владимир Путин после завершения разговора с турецким коллегой заявил, что сторонам удалось выйти на судьбоносные решения по ситуации в Сирии. По итогам был подписан совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, отмечает "Интерфакс".

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