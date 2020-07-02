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"Истерикой Навального удовлетворён": "Оппозиционер" сообщил о недобром утре

02 июля 2020, 15:00  •  139 • Политика
"Оппозиционер" и российский блогер Алексей Навальный сообщил о сегодняшнем недобром для него утре. "Истерикой Навального удовлетворён", - отметил телеведущий Владимир Соловьёв.
По словам "оппозиционера", его утро было не самым добрым из-за результатов голосования по поправкам.
"Проснулся и узнал, что за обнуление (президентских сроков. - Ред.) Путина аж 78% нарисовали", - посетовал он, игнорируя факт волеизъявления народа.
"В России установлен рекорд подделки голосов, - заявил он в Twitter. - Объявленный результат даже близко не имеет ничего общего с мнением людей".
"А вот Кац, между прочим, ещё не ложился", - улыбнулась в Telegram в ответ на жалобы Навального журналистка Юлия Витязева.
Она отметила, что "принять поражение достойно - искусство, доступное лишь великим умам. К числу которых, разумеется, Навальный не относится".
Также слова блогера прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.
"Истерикой Навального удовлетворён", - коротко отметил он.
Фото: Скриншот Telegram/Владимир Соловьёв

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