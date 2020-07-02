"Истерикой Навального удовлетворён": "Оппозиционер" сообщил о недобром утре

По словам "оппозиционера", его утро было не самым добрым из-за результатов голосования по поправкам.

"Проснулся и узнал, что за обнуление (президентских сроков. - Ред.) Путина аж 78% нарисовали", - посетовал он, игнорируя факт волеизъявления народа.

"В России установлен рекорд подделки голосов, - заявил он в Twitter. - Объявленный результат даже близко не имеет ничего общего с мнением людей".

"А вот Кац, между прочим, ещё не ложился", - улыбнулась в Telegram в ответ на жалобы Навального журналистка Юлия Витязева.

Она отметила, что "принять поражение достойно - искусство, доступное лишь великим умам. К числу которых, разумеется, Навальный не относится".

Также слова блогера прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.

"Истерикой Навального удовлетворён", - коротко отметил он.

Фото: Скриншот Telegram/Владимир Соловьёв