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"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупике для Минска
19 января 2020, 10:54 • 14 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко своими импульсивными и даже "истеричными" действиями может привести страну к тупику. Не исключено, что республика вовсе может оказаться без газа, если Лукашенко начнёт полностью перекраивать формат сотрудничества с Москвой. Эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил патовую для Минска ситуацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими импульсивными действиями повышает ставки в разговоре с Москвой. По словам эксперта Богдана Безпалько, это становится всё более очевидным в свете допущения, что Минск захочет национализировать компанию "Белтрансгаз", которая была куплена "Газпромом".
Богдан Безпалько предположил, что это мнение со стороны белорусских политологов было озвучено именно с ведома, разрешения и едва ли не по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В комментарии онлайн-изданию "Дни.ру" он отметил, что это было сделано, чтобы напрямую не компрометировать Лукашенко.
При этом, убеждён эксперт, если угроза Минска будет реализована, то Белоруссии в перспективе грозит полное прекращение транзита газа через свою территорию. То есть тем самым Лукашенко загонит развитие страны в тупик.
"Подобного рода национализации и изъятия, естественно, повлекут за собой очень резкие шаги во всех других сферах, которые сейчас пока, в принципе, остаются в рамках нормального сотрудничества. Это в принципе очень большое количество разного рода сторон жизни, которые, думаю, вряд ли белорусский президент захотел бы разрушить в одно мгновение. Но вероятность такая есть. Лукашенко человек импульсивный, истеричный, и он склонен иногда принимать решения, основываясь на эмоциях, а не на рационализме", - добавил он.
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