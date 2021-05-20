"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики

Некорректное, мягко говоря, поведение журналиста Би-би-си во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова выявило беду мировой политики. "Истерическое поведение", - оценивает ситуацию политтехнолог, политолог, психолог, директор компании "Маркком" Сергей Маркелов.

На пресс-конференции посреди выступления Лаврова иностранный журналист внезапно стал расставлять перед русским министром микрофоны. Сначала глава МИД застыл с каменным лицом, а потом попытался пошутить: мол, Би-би-си практикует подобное.

Сергей Маркелов в беседе с Царьградом спрогнозировал, чего ждать дальше.

"Сегодняшняя страница геополитической истории, которая пишется, имеет два взаимосталкивающихся вектора. С одной стороны, все демонстрируют некую закладку: нужно закладывать стратегические вопросы взаимодействия мирового, стран между собой, говорить о глобальной повестке, о том, что будет с человечеством, с миром дальше. С другой стороны, второй вектор - это то, что мы мельчаем, углубляемся в детали, боимся этого будущего, поэтому начинаем сосредотачиваться на настоящем", - считает политтехнолог.

Этим он объяснил происходящие в геополитическом поле вещи, связанные с Россией. Микрокейсы укладываются в микрособытия, которые выстраивают сегодняшнюю политическую историю взаимодействия России с миром. Яркий пример - появление списка недружественных стран. Мы показали, что не готовы терпеть историю с голословными обвинениями, придуманными взрывами чего-то когда-то, произнёс Маркелов.