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"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики

20 мая 2021, 01:40  •  110 • Политика
Некорректное, мягко говоря, поведение журналиста Би-би-си во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова выявило беду мировой политики. "Истерическое поведение", - оценивает ситуацию политтехнолог, политолог, психолог, директор компании "Маркком" Сергей Маркелов.
На пресс-конференции посреди выступления Лаврова иностранный журналист внезапно стал расставлять перед русским министром микрофоны. Сначала глава МИД застыл с каменным лицом, а потом попытался пошутить: мол, Би-би-си практикует подобное.
Сергей Маркелов в беседе с Царьградом спрогнозировал, чего ждать дальше.
"Сегодняшняя страница геополитической истории, которая пишется, имеет два взаимосталкивающихся вектора. С одной стороны, все демонстрируют некую закладку: нужно закладывать стратегические вопросы взаимодействия мирового, стран между собой, говорить о глобальной повестке, о том, что будет с человечеством, с миром дальше. С другой стороны, второй вектор - это то, что мы мельчаем, углубляемся в детали, боимся этого будущего, поэтому начинаем сосредотачиваться на настоящем", - считает политтехнолог.
Этим он объяснил происходящие в геополитическом поле вещи, связанные с Россией. Микрокейсы укладываются в микрособытия, которые выстраивают сегодняшнюю политическую историю взаимодействия России с миром. Яркий пример - появление списка недружественных стран. Мы показали, что не готовы терпеть историю с голословными обвинениями, придуманными взрывами чего-то когда-то, произнёс Маркелов.
"Все микрособытия показывают, что мир не понимает, как жить сегодня. <…> Россия пытается показывать сегодня миру на своих примерах правильное политическое поведение. <…> Россия сохраняет стабильную позицию. Сегодня политика мировая всё больше напоминает такое истерическое, невротическое поведение, как бы врачи сказали. А Россия, наоборот, в большинстве этих диалогов политических, сложнейших, как мне кажется, демонстрирует фундаментальное слово, которое определяет политику: это хладнокровие, это паузы, где надо сдерживаться, это ответные действия только в некорректном случае по отношению к нам", - отметил собеседник "Первого русского".

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