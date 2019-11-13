"Истерические антироссийские фильмы не помогут": В Госдуме оценили попытки Киева "отобрать" Крым у России

Об этом депутат, представляющий в Государственной Думе Севастополь, заявил в интервью RT. По его мнению, "пропагандистская кампания", которую проводит Киев, не только не принесла ожидаемых результатов, а наоборот - ещё больше оттолкнула население Республики Крым.

"На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения", - уверен парламентарий.

Напомним, после просмотра фильма "Домой" экс-гарант Украины признал, что даже внутри страны перестали верить в то, что Крым когда-нибудь вернётся к Киеву. Сам же Порошенко не сомневается, что "Крым будет украинским". Заявление прозвучало на видео, опубликованном на YouTube-канале Порошенко.

Крым в 2014 году по результатам общенародного референдума вышел из состава Украины и вернулся в состав России. С тех пор Киев предпринимает различные шаги, чтобы силой вернуть полуостров.