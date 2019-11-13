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"Истерические антироссийские фильмы не помогут": В Госдуме оценили попытки Киева "отобрать" Крым у России
13 ноября 2019, 16:39 • 33 • Политика
Пётр Порошенко снова заговорил о том, что "Крым скоро станет украинским". Такое заявление экс-президент Украины сделал после просмотра фильма "Домой", повествующего о жизни семьи крымских татар. "Никакие истерические антироссийские фильмы в этом не помогут", - считает Дмитрий Белик.
Об этом депутат, представляющий в Государственной Думе Севастополь, заявил в интервью RT. По его мнению, "пропагандистская кампания", которую проводит Киев, не только не принесла ожидаемых результатов, а наоборот - ещё больше оттолкнула население Республики Крым.
Напомним, после просмотра фильма "Домой" экс-гарант Украины признал, что даже внутри страны перестали верить в то, что Крым когда-нибудь вернётся к Киеву. Сам же Порошенко не сомневается, что "Крым будет украинским". Заявление прозвучало на видео, опубликованном на YouTube-канале Порошенко.
Крым в 2014 году по результатам общенародного референдума вышел из состава Украины и вернулся в состав России. С тех пор Киев предпринимает различные шаги, чтобы силой вернуть полуостров.
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