"Испытывают на людях, животных, растениях": Что происходит в "секретных" казахстанских лабораториях

На территории Казахстана работает несколько лабораторий, на строительство которых американцы потратили сотни миллионов долларов. Как уточнил специалист по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, в этих лабораториях есть секретные отсеки, где различные штаммы вирусов испытывают на растениях, животных и даже людях.

Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, поделился своим подозрением: он полагает, что в лабораториях, расположенных в Казахстане, американские специалисты занимаются "чем-то не самым мирным". Он пояснил: мало того что это объекты третьего-четвёртого класса опасности, ещё и доступ в их секретную часть имеют только граждане США.

"Да, там построено несколько центральных референс-лабораторий, на которые американцы потратили сотни миллионов долларов, - рассказал Никулин Царьграду, - одну из них возглавляет небезызвестный Кен Алибек, он же Канатжан Алибеков, советский перебежчик, который был когда-то заместителем директора "Биопрепарата".

Наш собеседник напомнил, что именно Кен Алибек издал в США книгу о биологической программе Советского Союза.

Местные специалисты, как правило, там занимаются чисто гражданскими направлениями. А вот в секретных отсеках работают только граждане США, военные вирусологи. И так как военные вирусологи не занимаются никакими гуманитарными проблемами, то есть серьёзное подозрение, что они там занимаются совсем другими вещами, а именно экспериментами над вирусами и бактериями, которые имеют хождение в данном регионе.

"Они получили советские коллекции штаммов и продолжают с ними работать, пробуя их на людях, на животных, на растениях", - уверен эксперт.

Самое печальное в этой ситуации то, что Россия на неё повлиять практически никак не может. Никулин подчеркнул, что Казахстан, как и Украина, Грузия и другие страны, подписал с США договор о конфиденциальности. "То есть они мало того что не могут зайти в эти американские лаборатории - они не имеют права разглашать известную им конфиденциальную информацию по данному вопросу".