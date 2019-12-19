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"Испытал облегчение": Экс-силовик Белоруссии признался западным СМИ в заказных убийствах оппозиции

19 декабря 2019, 23:39  •  23 • Политика
На страницах немецкой прессы появилось скандальное интервью некоего экс-силовика белорусского СОБРа Юрия Гаравского, который в конце 90-х якобы принимал участие в убийствах оппозиционеров Захаренко, Гончара и Красовского в Минске. Ответственность за террор он возложил на тогдашнего командира СОБРа Дмитрия Павличенко, намекнув, что приказ исходил лично от президента Лукашенко. После публикации материала Гаравский признался, что испытал "большое чувство облегчения" и выразил надежду, что вскоре баланс сил в Белоруссии изменится.
41-летний Гаравский лично обратился в редакцию немецкой Deutsche Welle по электронной почте. Он заявил, что является политическим беженцем и живёт в настоящее время в Европе, а в конце 90-х был бойцом "эскадрона смерти" - одного из подразделений белорусского СОБРа - и лично принимал участие в похищениях и убийствах видных оппозиционеров - бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.
По словам Гаравского, во главе подразделения стоял небезызвестный Дмитрий Павличенко, который и приводил в исполнение приказы о похищениях и убийствах. От кого поступали приказы, Гаравский не знает, но у него есть предположения, правда, ничем не подтвержденные:
Никаких письменных или видеоподтверждений нет. Приказы отдавались устно - думаю, что исходя из пожеланий президента Лукашенко.
Единственное, что силовик смог предоставить, это оригиналы и копии документов, которые подтверждают его биографию.
Буквально через пару часов после публикации на неё отреагировал сам Павличенко, который назвал признания Гаравского "полным бредом": по его словам, Гаравский действительно служил в подразделении 3214, но никогда не никогда не был бойцом СОБРа, а в конце 90-х вообще сидел в тюрьме.
Следует отметить, что в западной прессе и раньше появлялись подобные "признания" с обвинениями как Лукашенко, так и Путина в ликвидации своих политических противников, однако никаких документальных подтверждений ни разу не было предоставлено.

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