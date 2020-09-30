"Испуг" американского вертолёта в Сирии объяснили "приветом" от русских

Американский военный вертолёт AH-64 Apache привлёк внимание очевидцев своим необычным поведением. Боевой борт, который мониторил обстановку над населённым пунктом Тель-Тамр, внезапно сорвался и отбыл в неизвестном направлении.

Отмечается, что AH-64 Apache мог улизнуть по ряду причин. Одна из них - русские передали "привет" с земли, и американцы предпочли не встревать в открытую пикировку.

Кроме того, есть и иная причина - пилота ударного вертолёта могли предупредить по радио покинуть территорию.

"Это могло быть предупреждение по радио, а могла быть и активация средств ПВО с наведением на вертолёты. Учитывая, что в этом районе находятся российские военные, логично предположить о том, что "привет" американцам передали именно они", - цитирует "МК" слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее ресурс "Авиа.про" сообщил об успехе российских военных близ сирийского Дерика. Официального подтверждения этой информации от МО РФ нет.

Однако со ссылкой на источник СМИ сообщают, что бойцы прорвались на территории, ранее находившиеся под контролем американских сил. По некоторым данным, военные основательно закрепились на территории, развернув блокпост и тем самым лишив американцев надежд на возвращение.