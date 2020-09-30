Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Главная / В мире

"Испуг" американского вертолёта в Сирии объяснили "приветом" от русских

30 сентября 2020, 18:05  •  46 • В мире
В Сети распространились видеокадры, на которых запечатлён барражирующий над сирийским Тель-Тамром ударный вертолёт AH-64 Apache ВВС США. После нескольких часов мониторинга боевой вертолёт внезапно "сбежал" с облюбованной точки. В СМИ это улепётывание объяснили "приветом" от русских.
Американский военный вертолёт AH-64 Apache привлёк внимание очевидцев своим необычным поведением. Боевой борт, который мониторил обстановку над населённым пунктом Тель-Тамр, внезапно сорвался и отбыл в неизвестном направлении.
Отмечается, что AH-64 Apache мог улизнуть по ряду причин. Одна из них - русские передали "привет" с земли, и американцы предпочли не встревать в открытую пикировку.
Кроме того, есть и иная причина - пилота ударного вертолёта могли предупредить по радио покинуть территорию.
"Это могло быть предупреждение по радио, а могла быть и активация средств ПВО с наведением на вертолёты. Учитывая, что в этом районе находятся российские военные, логично предположить о том, что "привет" американцам передали именно они", - цитирует "МК" слова источника, знакомого с ситуацией.
Ранее ресурс "Авиа.про" сообщил об успехе российских военных близ сирийского Дерика. Официального подтверждения этой информации от МО РФ нет.
Однако со ссылкой на источник СМИ сообщают, что бойцы прорвались на территории, ранее находившиеся под контролем американских сил. По некоторым данным, военные основательно закрепились на территории, развернув блокпост и тем самым лишив американцев надежд на возвращение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 00:40
Мысль о стратегическом одиночестве
30 сентября 2020, 08:55
Вторая афера "Новичка": Почему Скрипалей и Навального "травили" одним ядом
30 сентября 2020, 10:45
Нацизм в Европе ждёт своего часа и готовится
30 сентября 2020, 14:25
Из финансовой столицы мира - в город-призрак. Местные поставили крест на Нью-Йорке: "Мёртв навсегда"
30 сентября 2020, 14:25
F-16 Турции совершил смертельный удар по Су-25 - Минобороны Армении
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия ...
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло заку...
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 02:30
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый ур...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
25 сентября 2020, 09:45
ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
25 сентября 2020, 09:45
Долговой пузырь на украинском рынке газа зимой может лопнуть
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.