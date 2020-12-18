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"Испугался дедуля": Google конкретизировал личность президента

18 декабря 2020, 14:20  •  76 • Политика
Пользователи Рунета отметили, что Google Translator при переводе фразы "Thank you, Mr President" на русский язык конкретизировал личность президента. В переводе она звучит как "Спасибо, Владимир Владимирович". Отсылка к президенту России Владимиру Путину считывается сразу. Кто-то решил, что "испугался дедуля слов президента о независимой российской платформе".
"Спасибо, Владимир Владимирович" - так Google Translator сейчас переводит с английского фразу "Thank you, Mr President" на русский язык.
На забавный нестандартный перевод, казалось бы, стандартной фразы обратили внимание пользователи Рунета. Отсылка к имени и отчеству президента России Владимира Владимировича Путина очевидна.
Одним из первых "тонкости перевода" Google заметил политолог Владимир Корнилов. Журналистка Юлия Витязева выводы политолога подтверждает.
"Ну надо же! Дедушка "Гугл", действительно, конкретизирует личность президента", - заметила она у себя в Twitter.
А после провела похожий эксперимент, но благодарственную фразу написала на немецком. Результат практически тот же. Онлайн-переводчик выдаёт: "Большое спасибо, Владимир Владимирович".
Один из интернет-пользователей выдвинул свою версию подобной конкретизации личности президента "Гуглом".
"Испугался дедуля слов президента о независимой российской платформе! Подлизывается…" - предположил @nalimov34.
Испугался дедуля слов Президента о независимой Российской платформе! Подлизывается...
— сергей налимов (@nalimov34) December 18, 2020
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