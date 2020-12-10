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"Испугались услышать правду": Захарова усомнилась, что Германия и Франция хотят мира в Донбассе
10 декабря 2020, 01:00 • 23 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что Германия и Франция действительно хотят добиться мира в Донбассе, после того как обе страны попытались сорвать выступление ДНР и ЛНР в ООН. Дипломат пришла к выводу: "Испугались услышать правду".
Так Захарова прокомментировала бойкот республик Донбасса, устроенный Парижем и Берлином. При этом тема, которая поднималась на международной площадке, была болезненной для Киева. Речь шла о невыполнении требований Минских соглашений.
Она напомнила, что в декабре 2019 года лидеры стран "нормандской четвёрки" подтвердили безальтернативность Минских соглашений. Однако при этом Киев продолжает игнорировать взятые на себя обязательства, а Германия и Франция - закрывать на это глаза.
Напомним, что Киев, Париж и Берлин высказались резко против выступления представителей республик Донбасса в ООН, хотя мирный процесс предполагает прямой диалог между сторонами. В итоге все три страны бойкотировали мероприятие. Речь шла о неформальной встрече, посвящённой выполнению Минских соглашений. Это мероприятие было чрезвычайно важно для ДНР и ЛНР, так как впервые они смогли выступить перед международным сообществом напрямую, а не через посредников.
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