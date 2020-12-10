"Испугались услышать правду": Захарова усомнилась, что Германия и Франция хотят мира в Донбассе

Так Захарова прокомментировала бойкот республик Донбасса, устроенный Парижем и Берлином. При этом тема, которая поднималась на международной площадке, была болезненной для Киева. Речь шла о невыполнении требований Минских соглашений.

Сомнения в искренности намерений подтвердили их усилия по срыву заседания Совбеза ООН. Испугавшись услышать правду, Германия, Франция, Украина и ряд других стран отказались от участия в этой встрече, - отметила официальный представитель МИД России.

Она напомнила, что в декабре 2019 года лидеры стран "нормандской четвёрки" подтвердили безальтернативность Минских соглашений. Однако при этом Киев продолжает игнорировать взятые на себя обязательства, а Германия и Франция - закрывать на это глаза.

Напомним, что Киев, Париж и Берлин высказались резко против выступления представителей республик Донбасса в ООН, хотя мирный процесс предполагает прямой диалог между сторонами. В итоге все три страны бойкотировали мероприятие. Речь шла о неформальной встрече, посвящённой выполнению Минских соглашений. Это мероприятие было чрезвычайно важно для ДНР и ЛНР, так как впервые они смогли выступить перед международным сообществом напрямую, а не через посредников.