"Испугались потерять место у кормушки": За что сторонники Навального затравили главу фонда помощи хосписам

Сторонники блогера Алексея Навального устроили травлю руководительницы Фонда помощи хосписам "Вера" Анны Федермессер. О причине нападок на женщину, которую "оппозиционеры" считали своей, рассказал политэксперт Руслан Осташко.

По его словам, либералы перестали считать Федермессер "своей" после того, как она ненароком перешла дорогу соратнице Навального юристке Любови Соболь. Оказалось, что Федермессер и Соболь баллотируются в Мосгордуму в одном и том же избирательном округе.

Глава Фонда помощи хосписам выдвинула свою кандидатуру на выборы, однако это не помешало сторонникам Навального обвинить женщину во всех смертных грехах. Не выдержав потока грязи в свой адрес, Федермессер сняла свою кандидатуру.

По мнению Осташко, у Навального поняли, что кандидатура Федермессер гораздо сильнее, чем кандидатура Соболь. Большинство москвичей не понаслышке знакомы с деятельностью Фонда "Вера", а вот юристка Навального известна в основном только скандалами и травлей.

Осташко считает, "оппозиционеры" испугались, что Федермессер может лишить их кормушки, и пустить государственные средства на реальные и полезные дела. В этой связи и была устроена столь жуткая травля женщины, отметил политэксперт в своем видео на YouTube.