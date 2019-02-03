"Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово": Тигран Кеосаян о плане США по госперевороту

Иронично и, как мы понимаем, исходя из последних событий, скорее с горечью, о плане США по очередному госперевороту высказался Тигран Кеосаян в рамках своей передачи "Международная пилорама". "Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово", - так режиссер, а в данном случае ведущий, видит роль Вашингтона в произошедшем.

Тигран Кеосаян в программе "Международная пилорама", в том числе говорил об участии США в попытке государственного переворота на территории Венесуэлы. Напомним, при поддержке Вашингтона Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, а США фактически вынуждают мир делиться на поддерживающих или не поддерживающих самозванца. "Международная пилорама" – своего рода политическая комедия, однако, как мы знаем, в каждой шутке есть доля… шутки.

Говоря о том, как США готовили переворот, Кеосаян пошутил следующим образом: "Взяли последний план, исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово!" Отдельно он обратился к странам ЕС, поддержавшим президента-самозванца: "Какого Хуана вы лезете не в свое дело?"

Наконец, в сюжете о митингах в Венесуэле в поддержку президента-самозванца допустили следующую шутку:

"В спешке ЦРУ перепутали плакаты, поэтому митингующим раздали перечеркнутые плакаты с Саддамом Хусейном и Вилли Токаревым".

Кстати, ранее легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы. "Если вы этого хотите, мы тоже хотим".