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"Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово": Тигран Кеосаян о плане США по госперевороту
03 февраля 2019, 09:09 • 183 • Политика
Иронично и, как мы понимаем, исходя из последних событий, скорее с горечью, о плане США по очередному госперевороту высказался Тигран Кеосаян в рамках своей передачи "Международная пилорама". "Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово", - так режиссер, а в данном случае ведущий, видит роль Вашингтона в произошедшем.
Тигран Кеосаян в программе "Международная пилорама", в том числе говорил об участии США в попытке государственного переворота на территории Венесуэлы. Напомним, при поддержке Вашингтона Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, а США фактически вынуждают мир делиться на поддерживающих или не поддерживающих самозванца. "Международная пилорама" – своего рода политическая комедия, однако, как мы знаем, в каждой шутке есть доля… шутки.
Говоря о том, как США готовили переворот, Кеосаян пошутил следующим образом: "Взяли последний план, исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово!" Отдельно он обратился к странам ЕС, поддержавшим президента-самозванца: "Какого Хуана вы лезете не в свое дело?"
Наконец, в сюжете о митингах в Венесуэле в поддержку президента-самозванца допустили следующую шутку:
"В спешке ЦРУ перепутали плакаты, поэтому митингующим раздали перечеркнутые плакаты с Саддамом Хусейном и Вилли Токаревым".
Кстати, ранее легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы. "Если вы этого хотите, мы тоже хотим".
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