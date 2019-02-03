Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме осудили отказ лидеру Компартии в регистрации кандидатом в президенты У...
Что в Европу попало, то с воза упало: Страсбург не будет возвращать России уже у...
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила...
"Ни одно действие не останется без достойного ответа": Кадыров о наруш...
Главная / Политика

"Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово": Тигран Кеосаян о плане США по госперевороту

03 февраля 2019, 09:09  •  183 • Политика
Иронично и, как мы понимаем, исходя из последних событий, скорее с горечью, о плане США по очередному госперевороту высказался Тигран Кеосаян в рамках своей передачи "Международная пилорама". "Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово", - так режиссер, а в данном случае ведущий, видит роль Вашингтона в произошедшем.
Тигран Кеосаян в программе "Международная пилорама", в том числе говорил об участии США в попытке государственного переворота на территории Венесуэлы. Напомним, при поддержке Вашингтона Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, а США фактически вынуждают мир делиться на поддерживающих или не поддерживающих самозванца. "Международная пилорама" – своего рода политическая комедия, однако, как мы знаем, в каждой шутке есть доля… шутки.
Говоря о том, как США готовили переворот, Кеосаян пошутил следующим образом: "Взяли последний план, исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово!" Отдельно он обратился к странам ЕС, поддержавшим президента-самозванца: "Какого Хуана вы лезете не в свое дело?"
Наконец, в сюжете о митингах в Венесуэле в поддержку президента-самозванца допустили следующую шутку:
"В спешке ЦРУ перепутали плакаты, поэтому митингующим раздали перечеркнутые плакаты с Саддамом Хусейном и Вилли Токаревым".
Кстати, ранее легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы. "Если вы этого хотите, мы тоже хотим".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


183
Источник
Похожие новости
02 февраля 2019, 20:09
В Госдуме России предложили конфисковывать имущество у нелегальных мигрантов
03 февраля 2019, 09:09
"Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны": Эстония снова потребовала от России компенсацию за "оккупацию"
02 февраля 2019, 20:09
"Шикарная схема" на пустом месте: Журналистка о "срыве" сделки по продаже Венесуэлой золота ОАЭ
Загрузка...
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
02 февраля 2019, 23:24
Лукашенко о молодежи: "Ничего не умеют!"
03 февраля 2019, 09:09
"Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово": Тигран Кеосаян о плане США по госперевороту
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
03 февраля 2019, 08:54
СМИ: Зеленский заявил о намерении провести переговоры с Путиным
03 февраля 2019, 02:39
Подайте за «оккупацию»: как Эстония требует деньги у России
03 февраля 2019, 02:24
«Государство должно нести ответственность»: во Франции «жёлтые жилеты» вышли на акцию...
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Куб...
03 февраля 2019, 02:39
"Если вы этого хотите, мы тоже хотим": Мадуро предложил провести досрочные ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказалась уезжать из Сирии
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
30 января 2019, 17:24
У Рауфа Арашукова оказался самый большой дом из всей кавказской элиты
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.