"Исправили ошибку": В Google признали полуостров Крым российским

Стало известно, что Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах у некоторых пользователей в России. Отмечается, что все исправления — окончательные. Таким образом, Google признала полуостров Крым российским.

В компании пояснили, что из-за ошибки часть пользователей Google-карт на некоторых мобильных устройствах могли видеть некорректное изображение Крыма и неверное указание его территориальной принадлежности.

Передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.