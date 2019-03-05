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"Исправили ошибку": В Google признали полуостров Крым российским

05 марта 2019, 20:24  •  180 • В мире
Компания Google заявила, что "исправила ошибку с некорректным отображением Крыма" на своих картах. Исправления — окончательные, говорится в заявлении, таким образом, Google признала полуостров Крым российским.
Стало известно, что Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах у некоторых пользователей в России. Отмечается, что все исправления — окончательные. Таким образом, Google признала полуостров Крым российским.
В компании пояснили, что из-за ошибки часть пользователей Google-карт на некоторых мобильных устройствах могли видеть некорректное изображение Крыма и неверное указание его территориальной принадлежности.
Передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - отметили в Google.

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