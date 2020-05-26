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"Испорчены технологиями Кремля": Журналист в эфире унизил всех украинцев

26 мая 2020, 14:55  •  117 • Политика
Львовский журналист Остап Дроздов в эфире интернет-канала разом оскорбил всех украинцев, посчитав, что они якобы "испорчены технологиями Кремля". А народ Незалежной унизил, назвав "паскудным".
Ранее уже не раз отличившийся ярой русофобией известный львовский журналист Остап Дроздов, не так давно посчитавший русскоговорящих украинцев "одноклеточными", вновь сделал скандальное заявление.
В эфире своего интернет-канала он разом унизил всех украинцев, заявив, что они якобы "испорчены технологиями Кремля", а также высказав мысль о том, что в дальнейшем эволюция, мол, приведёт Незалежную "к бесталанному, беспринципному, нетщеславному, никакому населению".
Не поскупился Дроздов и на оскорбления. На этот раз он назвал украинский народ "паскудным", который "соглашается на пространство, которое идёт с северо-востока - с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее".
Как пишет РИА ФАН, журналист считает, что эволюция ведёт Украину либо в Россию, либо в Малороссию, а сам украинский народ якобы уже привык к "длительной оккупации". Дроздов упрекнул украинцев в том, что его земляки не стараются выстроить собственное национальное пространство.

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