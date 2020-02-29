Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политический вирус
"Орск" направился за "Адмиралом Макаровым": Ещё один российс...
Десять лет они все ходят и ходят, качают «кровавый режим»
В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии
Главная / Политика

"Используют наши ссоры": Валенса рассказал, как с помощью России "сотрясти" Европу и США

29 февраля 2020, 18:54  •  68 • Политика
Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости его страны примириться с Россией. По его мнению, это бы "сотрясло" всю Европу и США. "Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия", - пояснил свою мысль политик.
Как "сотрясти" всю Европу, а заодно и США? Свой способ предложил экс-президент Польши Лех Валенса. Он указал на то, что подобного эффекта можно было бы достичь, если бы Варшава договорилась с Москвой.
"Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединённые Штаты", - подчеркнул политик.
Поясняя свою мысль, он добавил, что "они используют наши ссоры, наши разногласия".
Валенса напомнил также о том, что Польше просто необходимо примириться с Россией и перейти к этапу созидания. Кстати, телеканал "360" напоминает, что Валенса и раньше высказывался в пользу подобной политики, в том числе, на волне попыток властей Польши переписать историю Великой Отечественной войны. Валенса напоминал, что заключённых Освенцима освободили именно русские, и это надо знать и понимать.
"Я уже давно говорил о том, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живём в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живём в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию", - сказал политик в интервью RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 23:24
В Думе поддержали поправки о запрете чиновникам иметь счета за границей
29 февраля 2020, 16:54
Слуцкий прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы
29 февраля 2020, 05:54
Госдуме предложили запретить послам РФ иметь иностранное гражданство
29 февраля 2020, 18:54
"Предотвратить гонку вооружений": Трамп готов использовать идею Путина о "ядерной пятёрке"
28 февраля 2020, 20:09
Ошибки Эрдогана обернулись 30 гробами: Баранец заявил о забытых обещаниях президента Турции
28 февраля 2020, 23:24
Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
27 февраля 2020, 14:54
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.