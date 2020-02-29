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"Используют наши ссоры": Валенса рассказал, как с помощью России "сотрясти" Европу и США
29 февраля 2020, 18:54 • 68 • Политика
Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости его страны примириться с Россией. По его мнению, это бы "сотрясло" всю Европу и США. "Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия", - пояснил свою мысль политик.
Как "сотрясти" всю Европу, а заодно и США? Свой способ предложил экс-президент Польши Лех Валенса. Он указал на то, что подобного эффекта можно было бы достичь, если бы Варшава договорилась с Москвой.
"Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединённые Штаты", - подчеркнул политик.
Поясняя свою мысль, он добавил, что "они используют наши ссоры, наши разногласия".
Валенса напомнил также о том, что Польше просто необходимо примириться с Россией и перейти к этапу созидания. Кстати, телеканал "360" напоминает, что Валенса и раньше высказывался в пользу подобной политики, в том числе, на волне попыток властей Польши переписать историю Великой Отечественной войны. Валенса напоминал, что заключённых Освенцима освободили именно русские, и это надо знать и понимать.
"Я уже давно говорил о том, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живём в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живём в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию", - сказал политик в интервью RT.
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