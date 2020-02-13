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"Используют людей как живой щит": В Минобороны России ответили на обвинения Турции по Идлибу

13 февраля 2020, 05:54  •  97 • Политика
Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе на мирных жителей. Мирное население страдает от террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск "живым щитом", заявили в ведомстве.
В Минобороны России резко прокомментировали заявления представителей Турции о том, что российские военные якобы нападают на мирных жителей в Идлибской зоне деэскалации. В официальном заявлении говорится, что информация не соответствует действительности.
Военное ведомство России подчеркнуло, что российские военнослужащие ведут свою деятельность в Идлибской зоне деэскалации исключительно в рамках сочинских соглашений. Ответственность за гибель людей Минобороны России целиком возлагает на боевиков, которые используют мирных жителей в качестве живых щитов.
"Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", - добавляется в сообщении.
Также Минобороны опровергло сообщения о том, что из Идлибской зоны деэскалации идут массовые потоки беженцев. По словам ведомства, значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы.

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