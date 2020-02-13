|
"Используют людей как живой щит": В Минобороны России ответили на обвинения Турции по Идлибу
13 февраля 2020, 05:54 • 97 • Политика
Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе на мирных жителей. Мирное население страдает от террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск "живым щитом", заявили в ведомстве.
В Минобороны России резко прокомментировали заявления представителей Турции о том, что российские военные якобы нападают на мирных жителей в Идлибской зоне деэскалации. В официальном заявлении говорится, что информация не соответствует действительности.
Военное ведомство России подчеркнуло, что российские военнослужащие ведут свою деятельность в Идлибской зоне деэскалации исключительно в рамках сочинских соглашений. Ответственность за гибель людей Минобороны России целиком возлагает на боевиков, которые используют мирных жителей в качестве живых щитов.
Также Минобороны опровергло сообщения о том, что из Идлибской зоны деэскалации идут массовые потоки беженцев. По словам ведомства, значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 10:54
|
07 февраля 2020, 10:09
|
09 февраля 2020, 10:54
|
11 февраля 2020, 14:54
|
09 февраля 2020, 01:09
|
06 февраля 2020, 17:39
|
11 февраля 2020, 05:09