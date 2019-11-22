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"Используя кавычки-ёлочки, выдаёшь в себе тролля": В соцсетях высмеяли американскую журналистку
22 ноября 2019, 05:24 • 112 • Политика
Американская журналистка выставила себя на посмешище, увидев в кавычках-ёлочках "почерк русских троллей". "Товарищ, помни! Используя кавычки-ёлочки, ты не только выдаёшь в себе тролля", - смеются в соцсетях.
В США журналистка журнала GQ крупно опозорилась, разглядев "русские кавычки" в сенсационной статье о сыне кандидата в президенты Джо Байдена, которого также подозревают в коррупции. Подробностями истории поделился американский канал Fox News.
Речь идёт о материале газеты Arkansas Democrat-Gazette, которая первой опубликовала документы судебного разбирательства, где отцовство Хантера Байдена подтверждается "с научной уверенностью", хотя сам он отрицает данный факт. Американская журналистка Юлия Иоффе заметила в статье кавычки-ёлочки и сделала вывод, что новость - это "попытка вброса со стороны русских троллей".
После того как Юлии Иоффе в комментариях объяснили, насколько глупой она себя выставила, журналистка срочно удалила свои сообщения, но пользователи всё-таки успели их сохранить. В журнале GQ от комментариев по этому поводу отказались.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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