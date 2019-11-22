"Используя кавычки-ёлочки, выдаёшь в себе тролля": В соцсетях высмеяли американскую журналистку

В США журналистка журнала GQ крупно опозорилась, разглядев "русские кавычки" в сенсационной статье о сыне кандидата в президенты Джо Байдена, которого также подозревают в коррупции. Подробностями истории поделился американский канал Fox News.

Речь идёт о материале газеты Arkansas Democrat-Gazette, которая первой опубликовала документы судебного разбирательства, где отцовство Хантера Байдена подтверждается "с научной уверенностью", хотя сам он отрицает данный факт. Американская журналистка Юлия Иоффе заметила в статье кавычки-ёлочки и сделала вывод, что новость - это "попытка вброса со стороны русских троллей".

"Обратите внимание на русские кавычки", - цитирует её Fox News.

После того как Юлии Иоффе в комментариях объяснили, насколько глупой она себя выставила, журналистка срочно удалила свои сообщения, но пользователи всё-таки успели их сохранить. В журнале GQ от комментариев по этому поводу отказались.

"Товарищ, помни! Используя кавычки-"ёлочки", ты не только выдаёшь в себе тролля, но ещё и проверяешь на бдительность американских журналисток", - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva