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"Использовать в экстренных случаях": ВОЗ всё-таки разрешила применять вакцину Johnson & Johnson
12 марта 2021, 21:15 • 113 • Политика
ВОЗ разрешила использовать вакцину Johnson & Johnson в экстренных случаях. Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), - заявили в организации.
Вакцину Johnson & Johnson (J&J) разрешили использовать в экстренных случаях. Об этом говорится в недавнем пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что препарат от Johnson & Johnson является первой однодозовой вакциной, которую внесли в список рекомендуемых для экстренного использования во всех странах, а также в международной программе COVAX. В организации отметили, что использование данной вакцины должно упростить логистику.
- говорится в сообщении.
Стоит отметить, что регистрация вакцины прошла в ускоренной форме. Для этого была сформирована специальная команда ВОЗ и группа экспертов из всех регионов. Они провели "оценку в сокращенной форме", основанную на результатах выводов ЕМА.
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