"Использовать в экстренных случаях": ВОЗ всё-таки разрешила применять вакцину Johnson & Johnson

ВОЗ разрешила использовать вакцину Johnson & Johnson в экстренных случаях. Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), - заявили в организации.

Вакцину Johnson & Johnson (J&J) разрешили использовать в экстренных случаях. Об этом говорится в недавнем пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что препарат от Johnson & Johnson является первой однодозовой вакциной, которую внесли в список рекомендуемых для экстренного использования во всех странах, а также в международной программе COVAX. В организации отметили, что использование данной вакцины должно упростить логистику.

Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), о котором было объявлено вчера,

- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что регистрация вакцины прошла в ускоренной форме. Для этого была сформирована специальная команда ВОЗ и группа экспертов из всех регионов. Они провели "оценку в сокращенной форме", основанную на результатах выводов ЕМА.