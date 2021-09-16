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"Использовали и выкинули": Врач Навального обвинила ФБК* в предательстве

16 сентября 2021, 14:15  •  194 • Политика
Глава "Альянса врачей"** и соратница скандального блогера Алексея Навального Анастасия Васильева обвинила ФБК* в предательстве. По её словам, представителей организации "использовали и выкинули", когда нужда в них пропала.
В своём Facebook-аккаунте она написала, что разочаровалась в деятельности ФБК*. По словам Васильевой, в период пандемии организация оказывала информационную помощь "альянсу"**, но как только нужда в нём пропала - о них забыли.
"Использовали и выкинули… Я очень разочарована", - написала она.
Васильева добавила, что сейчас менеджеры ФБК* "сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме".
Подводя итог, она попросила с сегодняшнего дня не ассоциировать её и "Альянс врачей"** с ФБК*.
Как уточнил Telegram-канал Mash, аккаунт не был взломан - пост написала сама Васильева.
Фото: Скриншот Facebook/Анастасия Васильева
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - экстремистская организация, признанная иноагентом. Её деятельность в России запрещена, организация ликвидирована.
** "Альянс врачей" - включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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