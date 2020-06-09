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"Исполнение - безмозглое": как испортили идею поправок в Конституцию. Мнение Гаспаряна

09 июня 2020, 12:00  •  55 • Политика
Политолог Армен Гаспарян в разговоре с Царьградом высказал своё мнение по поводу того, как испортили идею поправок в Конституцию. Эксперт назвал исполнение рекламных роликов на эту тему безмозглым, а само видео - убогим.
В разговоре с Царьградом политолог Армен Гаспарян признался, что не знает, что нужно иметь в голове, чтобы рекламный ролик о поправках в Конституцию или какой-либо другой мог воздействовать на политические взгляды или убеждения человека.
"Тогда это просто люди с несостоявшейся психикой. Только и всего. Мне, например, абсолютно без разницы, какая там реклама. Здесь вопрос принципиальный, о необходимости поправок. Если вы ориентируетесь на ролики, тогда признайтесь в том, что у вас клиповое мышление. И всё, и к вам вообще никаких вопросов не будет. С вами будет всё абсолютно предельно понятно. Здесь история гораздо более страшная. Что на наших глазах происходит очередная демонстрация невменяемости менеджеров нового поколения и девочек-дизайнеров. То есть когда хотят как лучше, а получается, как эсэсовцы на плакатах к 9 Мая. Так и здесь", - подчеркнул Гаспарян.
По его словам, изначально в идее поправок заложена правильная мысль: брак - это союз между мужчиной и женщиной, но умудрились снять ролик так, что после его просмотра возникает вопрос - зачем вообще снимали?
"Ролик убогий в точки зрения сценария, с точки зрения игры актёров он вообще отрицательный. Зачем тогда такие ролики запускать? Об этом, наверное, надо было бы подумать. А говорить о том, что подобного рода ролики могут оказать влияние на голосование, я бы не стал бы. Потому что это вообще лежит абсолютно в разных плоскостях", - высказался эксперт.
Что касается освоения денег, то Гаспарян признался, что ничего ему об этом не известно. Он предположил, что рекламный ролик - социальный заказ, но не исключил, что это могла быть и собственная инициатива Федерального агентства новостей.
"Просто недоработали, да. Получилось убого. И чего здесь греха таить - у нас не один такой убогий ролик. Просто его распиарили наши все оппозиционеры. Я вообще для себя вывел другую форму этого ролика. Может, она как раз является единственно верной. Что если вы не хотите, чтобы за вас пришли и проголосовали всякие (...), то идите и голосуйте за Конституцию. Может, такой изначально был посыл? Я не знаю", - предположил Гаспарян.

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