"Испоганить память не дадим": Путин ярко показал, что готов к информационной войне с Западом ради исторической справедливости

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны России заявил, что как бы ни развивались события, неизменной должна быть надёжная защита нашей страны.

"Мы не забываем уроки истории, гордимся нашими героями, помним наших павших бойцов. В наступающем году всенародно, торжественно отметим 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что для всех граждан России это святой праздник, символ мужества и героизма нашей армии и флота. И если историческую справедливость надо будет отстаивать в информационной войне, мы готовы.

"У нас достаточно материалов, чтобы не дать никому испоганить память о наших отцах и дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом. Именно такие люди, которые тогда вели переговоры с Гитлером, именно такого сорта люди сегодня сносят памятники воинам-освободителям, воинам Красной армии, освободившим европейские страны от фашизма".

Владимир Путин ещё раз напомнил о том, как Польша в 1938 году отреагировала на планы Гитлера по геноциду еврейского населения Европы. В частности, посол Польши в Германии обещал поставить фюреру Третьего рейха памятник в Варшаве, если ему удастся осуществить план массового уничтожения евреев.

Речь идёт об изначальном плане Гитлера выслать всех евреев из Европы в Африку. Этим планом он поделился с послом Польши, и тот отнёсся к нему более чем благосклонно, о чём свидетельствуют письма дипломата главе МИД Польши.

"Сволочь, свинья антисемитская", - не сдержался Путин, комментируя документ.

Позиция Путина

Напомним, что президент России Владимир Путин выполнил обещание, сделанное в ходе большой пресс-конференции накануне. 20 декабря он поднял архивные данные, собрав материалы для статьи о Великой Отечественной войне и политике ряда европейских стран, согласившихся на сделку с Адольфом Гитлером. Тезисы из этой статьи президент зачитывал для лидеров стран СНГ. И эта лекция, как подчёркивает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, длилась час. Представленные материалы решено издать отдельной книгой.

Говорил Путин в первую очередь о начале Великой Отечественной войны. А сделать собственный материал о событиях тех лет он решил после принятия Европарламентом резолюции с призывом фактически уравнять фашистскую Германию и Советский Союз.

Из текста резолюции выходило, что из-за пакта Молотова - Риббентропа Европа оказалась поделена "между двумя тоталитарными режимами". По мнению Европарламента, это "проложило дорогу" к войне. Европейские политики потребовали у России "прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов". Поскольку русские якобы настаивают, что виновниками конфликта были Польша, страны Прибалтики и Запада. Владимир Путин подчеркнул, что в России "никогда ничего подобного не говорили". А также добавил, что резолюция "несколько удивила, даже немножко задела" его.

Что обещал Путин на большой пресс-конференции

Довольно большой блок пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент посвятил истории России и мира в контексте Великой Отечественной войны. Путин однозначно заявил, что решение лидеров бывших советских республик не посещать Парад в честь 75-летия победы - это ошибка, показывающая, что они не уважают предков, отдавших жизни за свободу наших стран, ранее бывших единой страной.

Отдельно высказался Путин и о переписывающих историю, например о тех, кто на полном серьёзе размышляет: "А может быть, стоило сдать Ленинград?"

"Это и в документах прописано... Часть населения славянского использовать на работах, а большую часть - за Урал, на северные территории, на вымирание. То есть речь шла даже не о сохранении государственности, а о сохранении этноса восточнославянского. Русских. Тех же самых украинцев. И когда я слышу: может быть, стоило Ленинград сдать? - мне просто хочется спросить: вы придурки, нет? Вас бы никого не было, тех, кто так сегодня рассуждает".

Что касается переписывания истории на Западе, Путин откровенно заявил: сегодня он размышляет над тем, чтобы самому написать статью об исторических событиях. В частности, написать о том, как Германия напала на СССР. Так Путин ответил на принятие Европарламентом резолюции, где советский режим фактически пытаются уравнять с нацистским.

"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - жёстко сказал Путин.

Кроме того, президент добавил, что намерен просить подобрать для него архивы, где чётко говорится, как именно развивались события. И после материалы этих архивов будут отражены в его статье.

"Очень показательная вещь"

Президент России рассказал о Мюнхенском сговоре - договоре между Германией, Францией и Великобританией накануне войны. В своей лекции Путин также затронул раздел Чехословакии и роль, которую в этом играла Польша.

Руководители рейха, которые не делают тайны из того, что их целью является стереть Чехословакию с карты Европы, немедленно воспользовались польским и венгерским демаршами. Чтобы уже 21 сентября объявить через свои официальные печатные органы, что сложилась новая ситуация, для которой требуется новое решение.

"Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить тех, кто знал о помыслах господина Бека - министра иностранных дел Польши. Который в последнее время проявлял всё большую и большую осторожность в отношении Германии и был полностью информирован о замыслах гитлеровских руководителей. В частности, благодаря систематическим контактам с Герингом в течение уже нескольких месяцев польский министр иностранных дел считал, что раздел Чехословакии неминуем. Что он произойдёт без войны и это случится до истечения 1938 года. Бек не делал также тайны из своих намерений претендовать на Тешин, а также оккупировать его, если потребуется", - рассказал Владимир Путин.

Президент также напомнил, что все мировые политики оценивали Мюнхенский сговор положительно. "Это очень показательная вещь", - подытожил Путин.

"Гитлеру обещали памятник в Варшаве"

Когда Гитлер обещал "выслать евреев из европейских стран в "колонии" Африки на вымирание" - а это, по сути, был первый шаг к холокосту, подчеркнул президент, - поляки обещали поставить памятник лидеру нацистов. С заявлением выступил посол Польши.

…если это произойдёт, если это найдёт своё разрешение, мы поставим ему - Гитлеру - прекрасный памятник в Варшаве.

В то же время сегодня мы видим, как оскверняют могилы тех, кто клал свои жизни, освобождая Европу от нацизма, продолжил президент.

"Те бойцы Красной армии, которым ставили памятники, были выходцами и из ваших стран. Это же и ваши предки тоже! Теперь памятники им сносят, в том числе и для того, чтобы не всплыли вот эти факты сговора с Гитлером некоторых руководителей европейских стран".

Говоря о погибших бойцах, которые встали на защиту всех, в том числе европейцев, Путин не сдерживал эмоций - делал акценты, говоря о фактах, сотрясал бумаги с архивными данными.

"Я думаю - и многие с этим соглашаются, в том числе исследователи, - именно так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш", - добавил Путин.

Поляки Путину ничего ответить не смогли. Попросили время подумать

В Польше оценивают слова президента России Владимира Путина о начале Второй мировой войны. Оперативный комментарий дать не смогли.

"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - передаёт слова замглавы польского МИД Шимона Шинковского вель Сенка РИА Новости.

Между тем заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора​ Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" посоветовал Европарламенту не лезть во "внутреннее дело России". Замглавы ВРНС подчеркнул, что он известен своими "белыми" взглядами, но при этом считает, что роль Иосифа Сталина и всё, что касается тоталитаризма, - личное дело русских, и не Европарламенту об этом судить.

На его взгляд, Европарламент принял резолюцию с целью показать Москве, что он якобы является авторитетом.

"И мы, по их замыслу, должны реагировать на то, что делает Европарламент. Но они не являются для нас авторитетом. Мы должны прекратить реагировать на то, что они там принимают. Они никто для нас. Мы не члены Европарламента", - заявил глава ВРНС.

Он напомнил высказывание президента России Владимира Путина о принятой резолюции, отметив, что реакция главы государства была совершенно верной.

"Если вы хотите серьёзного разговора - давайте восстанавливать историческую правду. Что Путин и сказал. А если вы не хотите серьёзного разговора - ну так его вообще и не будет. У нас будет парад Победы, в честь 75-летия, а у них будут вот эти вот тявканья", - подчеркнул Малофеев.