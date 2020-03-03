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"Испепеляющие машины" для турок: На фоне обострения в Идлибе инсайдеры вспомнили о "Солнцепёках"

03 марта 2020, 22:35  •  112 • В мире
Ряд средств массовой информации сообщили, что Россия доставила в Сирию "испепеляющие машины". Они якобы предназначены для противодействия турецкой армии. Речь идёт об огнемётных системах "Солнцепёк".
Портал Inforuss.info рассказал, сославшись на некие российские информационные источники, о переброске в Сирию тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Это якобы стало реакцией на турецкий ультиматум с требованием к военным России и Сирии прекратить операции в Идлибе. В случае отказа Турция пригрозила "применением силы".
Как известно, огонь в Идлибе не прекращается, поэтому в соцестях расползаются и "сливы", и откровенные фейки. Официальной информации о переброске "Солнцепёков" нет.
Однако в свете агрессивного наступления турок в СМИ всё чаще выдвигают версии, чем Россия может помочь сирийцам.
"Угрозы Эрдогана были услышаны российским командованием, поэтому уже стало известно, что в Сирию привезли современные системы под названием "Солнцепёк". Как сообщается, эта система, прозванная военными "испепеляющей машиной", должна серьёзно удивить турецкие войска", – сказано в материале Inforuss.
Портал Avia.pro подхватил обсуждение и добавил, что "Солнцепёки", о которых идёт речь, способны "отрабатывать масштабное поражение живой силы". Якобы на территории Сирии уже находится до 10 тяжёлых огнемётных систем. За один залп они могут "накрыть" площадь до 40 километров, уточняют журналисты.

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