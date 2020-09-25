"Искусственное сооружение": В Киеве заявили о своём праве лишить Крым воды

На Украине считают логичным перекрыть Северо-Крымский канал, ведь он финансируется за счёт украинского бюджета и находится на территории Незалежной. Об этом на странице в Facebook написал чиновник Антон Кориневич. По его словам, Киев воспользовался своим "полным правом" перекрыть искусственное технологическое сооружение.

Отчасти автор даже поглумился, заметив, что Украина не перекрывала русло реки Днепр. Он указал, что река также течёт по территориям Белоруссии и России.

Со своей стороны Киев в одностороннем порядке после воссоединения Крыма с РФ предпочёл перекрыть канал, по которому на полуостров поступает пресная вода.

"Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать", - заметил Кориневич.

Вопрос водоснабжения решался за счёт водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков, отмечает "РИА Новости". В Симферополе в августе ввели режимную подачу воды.