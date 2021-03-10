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"Искусственно держать не будем": Путин обратился к тем, кто собирается поехать в отпуск за границу

10 марта 2021, 20:40  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин обратился к тем, кто собирается поехать в отпуск за границу. "Искусственно держать не будем", - пообещал он и призвал следить за непростой ситуацией с COVID-19 за рубежом.
На совещании с членами правительства Владимир Путин отметил, что открывают въезд для иностранных отдыхающих те страны, чья экономика во многом зависит от туризма.
"Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать", - заверил российский лидер, добавив, что речь идёт о тех жителях страны, которые хотели бы провести отпуск за границей.
Президент предположил, что многие просто побоятся выезжать в те страны, которые стали традиционными для зарубежного отдыха туристов из России. Такие опасения глава государства назвал небезосновательными.
"Потому что ситуация там непростая с коронавирусом, если не сказать, что сложная", - подчеркнул Путин.
По его словам, ситуация лучше не становится, но есть надежда, что всё изменится к лучшему с наращиванием темпов вакцинации.
На совещании президент России затронул тему развития внутреннего туризма. Он убеждён: те жители страны, которые хотят хорошо провести отпуск, не выезжая за границу, должны иметь возможность это сделать. Для них нужно создавать условия, развивать инфраструктуру, но потребуются инвестиции, время и государственная поддержка.

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