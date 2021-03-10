"Искусственно держать не будем": Путин обратился к тем, кто собирается поехать в отпуск за границу

Президент России Владимир Путин обратился к тем, кто собирается поехать в отпуск за границу. "Искусственно держать не будем", - пообещал он и призвал следить за непростой ситуацией с COVID-19 за рубежом.

На совещании с членами правительства Владимир Путин отметил, что открывают въезд для иностранных отдыхающих те страны, чья экономика во многом зависит от туризма.

"Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать", - заверил российский лидер, добавив, что речь идёт о тех жителях страны, которые хотели бы провести отпуск за границей.

Президент предположил, что многие просто побоятся выезжать в те страны, которые стали традиционными для зарубежного отдыха туристов из России. Такие опасения глава государства назвал небезосновательными.

"Потому что ситуация там непростая с коронавирусом, если не сказать, что сложная", - подчеркнул Путин.

По его словам, ситуация лучше не становится, но есть надежда, что всё изменится к лучшему с наращиванием темпов вакцинации.

На совещании президент России затронул тему развития внутреннего туризма. Он убеждён: те жители страны, которые хотят хорошо провести отпуск, не выезжая за границу, должны иметь возможность это сделать. Для них нужно создавать условия, развивать инфраструктуру, но потребуются инвестиции, время и государственная поддержка.