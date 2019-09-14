"Искренность ускорила процесс": Президент Турции раскрыл, что планы по покупке С-400 появились ещё при Обаме

Эрдоган отметил, что началась история с покупкой у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ещё при Обаме. Не раскрывая особенных подробностей, он добавил, что в те времена Турция ещё не могла отказаться от американских систем обороны, но затем всё изменилось.

По словам турецкого лидера, далеко не последнюю роль в этом сыграла искренность России в вопросе поставок систем обороны. Он объяснил, что Москва и Анкара долго сотрудничали в вопросах совместного производства и кредитования, и такое сотрудничество оказалось весьма плодотворно, укрепив отношения между странами.

Эрдоган напомнил, что С-400 приобретались как средство защиты, а не нападения. В связи с этим он не понимает нападок США, где призывают ввести санкции против Турции из-за сделки с Россией. Как передаёт портал NTV, ЗРК из России будут установлены уже к апрелю следующего года.