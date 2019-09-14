Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Домогательства к юным гимнасткам: В США начали всерьёз "копать" под На...
"Повысить цену на 8,4%": Минфин просят поднять стоимость водки
Ливия в критической ситуации: Журналисты обнаружили новое пристанище ИГИЛ
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда пото...
Главная / Политика

"Искренность ускорила процесс": Президент Турции раскрыл, что планы по покупке С-400 появились ещё при Обаме

14 сентября 2019, 04:24  •  71 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл некоторые подробности покупки российских комплексов С-400. По его словам, планы по приобретению появились ещё при предшественнике нынешнего президента США, Бараке Обаме. Он также отметил, что в пользу сделки с Россией сыграло тесное партнёрство Москвы и Анкары: "Искренность ускорила процесс".
Эрдоган отметил, что началась история с покупкой у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ещё при Обаме. Не раскрывая особенных подробностей, он добавил, что в те времена Турция ещё не могла отказаться от американских систем обороны, но затем всё изменилось.
По словам турецкого лидера, далеко не последнюю роль в этом сыграла искренность России в вопросе поставок систем обороны. Он объяснил, что Москва и Анкара долго сотрудничали в вопросах совместного производства и кредитования, и такое сотрудничество оказалось весьма плодотворно, укрепив отношения между странами.
Эрдоган напомнил, что С-400 приобретались как средство защиты, а не нападения. В связи с этим он не понимает нападок США, где призывают ввести санкции против Турции из-за сделки с Россией. Как передаёт портал NTV, ЗРК из России будут установлены уже к апрелю следующего года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
13 сентября 2019, 08:54
"Не удается избавиться": Bild назвал советские памятники "бетонным наследием"
13 сентября 2019, 12:09
Стали известны кандидаты на пост главы комитет Совфеда по науке
14 сентября 2019, 04:24
"Повысить цену на 8,4%": Минфин просят поднять стоимость водки
14 сентября 2019, 04:24
Дыра в бюджете: Трамп пожаловался на многомиллиардные убытки от нелегальной миграции
13 сентября 2019, 08:54
Война в Сирии закончилась. Кто мешает России помочь Дамаску наладить мирную жизнь
13 сентября 2019, 18:39
Быть или не быть 4-хдневной рабочей неделе: Медведев назвал условие
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2019, 00:54
«Подготовка информационного климата»: президент Финляндии заявил о неэффективности ан...
14 сентября 2019, 04:24
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газ...
14 сентября 2019, 01:09
Отправили на Запад $522 млрд, а теперь "президент прикроет"? Пронько прямо ...
14 сентября 2019, 01:09
Закончится раньше, чем Трамп напишет в Twitter: Эксперт о сценарии войны между Россие...
14 сентября 2019, 01:09
Российских школьников познакомят с песнями группы Nirvana и фильмами Спилберга
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
07 сентября 2019, 14:39
Что не так с этим обменом
07 сентября 2019, 09:54
Официальное беспамятство. Почему Болгария предаёт Россию
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эксперты?
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.